La próxima generación de los vehículos Volkswagen Amarok no viene con cambios tímidos ni retoques cosméticos. La marca alemana prepara una transformación profunda con nueva base de origen chino, electrificación en la mecánica y un salto tecnológico que apunta a reposicionar a la pick up en lo más alto del segmento.
CAMBIA TODO
Volkswagen Amarok 2027: El giro polémico que sacude el mercado
La Volkswagen Amarok 2027 tiene como estrategia una jugada que redefine el rumbo del modelo y, en cierto punto, del segmento.
Con lanzamiento previsto para 2027 y producción confirmada en Argentina, el proyecto busca redefinir el ADN del modelo. Pero no todos lo ven con los mismos ojos.
¿Por qué la Volkswagen Amarok 2027 cambia su base técnica?
El movimiento más disruptivo de la Volkswagen Amarok está en que la nueva generación dejará atrás cualquier vínculo con la Ford Ranger para apoyarse en una plataforma desarrollada junto al grupo chino SAIC.
Este giro busca reducir costos, acortar tiempos de desarrollo y acceder a nuevas tecnologías. Sin embargo, también abre interrogantes en el mercado local, donde el origen de los productos todavía pesa fuerte en la percepción de calidad.
Desde la marca buscan desactivar esas dudas apoyándose en la evolución de la industria china, que en los últimos años logró avances significativos en seguridad, conectividad y eficiencia.
Volkswagen Amarok: ¿Se seguirá fabricando en Argentina?
Sí, y ese es uno de los puntos más fuertes del proyecto. La Volkswagen Amarok 2027 se producirá en la planta de General Pacheco, consolidando el rol estratégico de Argentina dentro del esquema regional de la automotriz.
La decisión implica desarrollar una pick up pensada específicamente para el usuario sudamericano, que combina uso laboral con confort diario.
Además, la producción local garantiza continuidad laboral y posiciona al país como un actor clave dentro de la nueva etapa de Volkswagen.
¿Qué cambios de diseño tendrá la Volkswagen Amarok?
Aunque aún no hay imágenes oficiales definitivas, todo indica que la Volkswagen Amarok dará un salto importante en tamaño y presencia.
Se espera una carrocería más grande, con líneas más modernas y una mejora clara en la calidad percibida del interior. Esto incluiría materiales más sofisticados, mayor espacio en las plazas traseras y un diseño más cercano al de un SUV premium que al de una pick up tradicional.
Volkswagen Amarok: ¿qué tecnología nueva va a incorporar?
El salto tecnológico será uno de los pilares de la nueva Volkswagen Amarok. La marca apunta a incorporar un sistema multimedia de última generación, con pantallas más grandes y conectividad total.
A esto se sumará un paquete más completo de asistencias a la conducción, como frenado autónomo, control de carril y sistemas avanzados de seguridad activa.
En un segmento donde modelos como la Toyota Hilux marcaron el ritmo con actualizaciones constantes, Volkswagen busca recuperar terreno con una propuesta más moderna y digitalizada.
¿La Volkswagen Amarok 2027 será híbrida?
La electrificación aparece como uno de los grandes cambios en la Volkswagen Amarok 2027.
Según las primeras versiones, podría incorporar un sistema híbrido asociado a un motor V6, lo que permitiría superar los 300 caballos de fuerza. Este combo no solo mejoraría el rendimiento, sino también el consumo y las emisiones.
La electrificación en pick ups medianas todavía es incipiente en la región, por lo que este movimiento posicionaría a Amarok como una de las pioneras en este terreno.
Volkswagen Amarok: ¿puede volver a liderar el segmento?
La Volkswagen Amarok supo ser una referencia en el segmento, pero en los últimos años quedó rezagada frente a competidores que evolucionaron más rápido.
Con esta nueva generación, la marca apuesta a un cambio total con nueva plataforma, más tecnología y una mecánica alineada con las tendencias globales.
Sin embargo, el éxito dependerá de un equilibrio delicado. Innovar sin perder la esencia que hizo fuerte al modelo.
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