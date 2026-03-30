Volkswagen Amarok 2027: El giro polémico que sacude el mercado

Volkswagen Amarok: ¿Se seguirá fabricando en Argentina?

Sí, y ese es uno de los puntos más fuertes del proyecto. La Volkswagen Amarok 2027 se producirá en la planta de General Pacheco, consolidando el rol estratégico de Argentina dentro del esquema regional de la automotriz.

La decisión implica desarrollar una pick up pensada específicamente para el usuario sudamericano, que combina uso laboral con confort diario.

Además, la producción local garantiza continuidad laboral y posiciona al país como un actor clave dentro de la nueva etapa de Volkswagen.

¿Qué cambios de diseño tendrá la Volkswagen Amarok?

Aunque aún no hay imágenes oficiales definitivas, todo indica que la Volkswagen Amarok dará un salto importante en tamaño y presencia.

Se espera una carrocería más grande, con líneas más modernas y una mejora clara en la calidad percibida del interior. Esto incluiría materiales más sofisticados, mayor espacio en las plazas traseras y un diseño más cercano al de un SUV premium que al de una pick up tradicional.

Volkswagen Amarok: ¿qué tecnología nueva va a incorporar?

El salto tecnológico será uno de los pilares de la nueva Volkswagen Amarok. La marca apunta a incorporar un sistema multimedia de última generación, con pantallas más grandes y conectividad total.

A esto se sumará un paquete más completo de asistencias a la conducción, como frenado autónomo, control de carril y sistemas avanzados de seguridad activa.

En un segmento donde modelos como la Toyota Hilux marcaron el ritmo con actualizaciones constantes, Volkswagen busca recuperar terreno con una propuesta más moderna y digitalizada.

¿La Volkswagen Amarok 2027 será híbrida?

La electrificación aparece como uno de los grandes cambios en la Volkswagen Amarok 2027.

Según las primeras versiones, podría incorporar un sistema híbrido asociado a un motor V6, lo que permitiría superar los 300 caballos de fuerza. Este combo no solo mejoraría el rendimiento, sino también el consumo y las emisiones.

La electrificación en pick ups medianas todavía es incipiente en la región, por lo que este movimiento posicionaría a Amarok como una de las pioneras en este terreno.

VOLKSWAGEN-AMAROK-W580-2021.jpg

Volkswagen Amarok: ¿puede volver a liderar el segmento?

La Volkswagen Amarok supo ser una referencia en el segmento, pero en los últimos años quedó rezagada frente a competidores que evolucionaron más rápido.

Con esta nueva generación, la marca apuesta a un cambio total con nueva plataforma, más tecnología y una mecánica alineada con las tendencias globales.

Sin embargo, el éxito dependerá de un equilibrio delicado. Innovar sin perder la esencia que hizo fuerte al modelo.

Más noticias en Urgente24

Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA

El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve

Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."

Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?

Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios