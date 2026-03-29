Cuando parecía que su ciclo en la televisión abierta había terminado tras su salida de El Trece, Viviana Canosa prepara su vuelta. Aunque actualmente se desempeña en Carnaval Stream, las negociaciones con El Nueve marcarían un nuevo capítulo en su carrera televisiva.
¡ESCÁNDALO!
El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve
Las negociaciones avanzan y Viviana Canosa aparece como protagonista de un nuevo proyecto que reconfiguraría la noche de este canal.
Marina Calabró fue quien reveló la información en "Lape Club Social Informativo" (América TV), confirmando que tanto Canosa como Fabián Doman estarían en tratativas avanzadas con el canal.
Los detalles de la negociación
"Ocuparían la franja del prime time en El Nueve por separado (cada uno con su programa semanal) a partir de las 23:00", confirmó, Marina Calabró, la periodista de espectáculos, agregando un dato clave: "Están negociando para hacer un vertical, es decir, un programa que va una vez por semana".
Como explicabamos anteriormente, el proyecto no solo involucra a Canosa. Fabián Doman, conductor con amplia trayectoria en noticieros y programas periodísticos, también estaría negociando su ingreso al canal. Según explicó Calabró, Doman venía conversando con El Nueve para desarrollar otro formato que finalmente fue cancelado, por lo que ahora habría acelerado estas nuevas negociaciones.
Viviana Canosa no niega ni afirma nada
Hasta el momento, ni El Nueve ni los conductores emitieron confirmación oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al canal aseguran que las conversaciones están avanzadas y podrían concretarse en las próximas semanas.
El hermetismo es habitual en este tipo de tratativas, donde suelen cerrarse detalles contractuales, comerciales y de producción antes de realizar anuncios públicos. La experiencia indica que cuando trascienden negociaciones de este tipo, generalmente hay algo concreto en desarrollo.
Asimismo, cabe recordar que ambos comunicadores ya comparten pantalla en "Cónclave", el programa que conducen junto a Alejandro Fantino y Jorge Rial de manera semanal, lo que demuestra que ya tienen química en la pantalla y experiencia trabajando en este tipo de formatos.
Tercera etapa
El Nueve busca reforzar su franja nocturna con figuras de peso y experiencia en periodismo político. Para Canosa, este movimiento significaría su tercera etapa en la pantalla de El Nueve, canal donde ya trabajó anteriormente cuando condujo "Los profesionales de siempre" entre 2003 y 2009. Y posteriormente, regresó para conducir el programa de política y actualidad "Nada personal", que estuvo al aire alrededor de 2019-2020 antes de su paso a A24.
La capacidad de reinventarse y generar audiencia la mantiene como una figura codiciada por los canales. Luego de su controversial paso por El Trece y su actual experiencia en streaming, la periodista demuestra que siempre encuentra la manera de volver al centro de la escena.
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