El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve

El hermetismo es habitual en este tipo de tratativas, donde suelen cerrarse detalles contractuales, comerciales y de producción antes de realizar anuncios públicos. La experiencia indica que cuando trascienden negociaciones de este tipo, generalmente hay algo concreto en desarrollo.

Asimismo, cabe recordar que ambos comunicadores ya comparten pantalla en "Cónclave", el programa que conducen junto a Alejandro Fantino y Jorge Rial de manera semanal, lo que demuestra que ya tienen química en la pantalla y experiencia trabajando en este tipo de formatos.

image Viviana Canosa y Fabián Doman.

Tercera etapa

El Nueve busca reforzar su franja nocturna con figuras de peso y experiencia en periodismo político. Para Canosa, este movimiento significaría su tercera etapa en la pantalla de El Nueve, canal donde ya trabajó anteriormente cuando condujo "Los profesionales de siempre" entre 2003 y 2009. Y posteriormente, regresó para conducir el programa de política y actualidad "Nada personal", que estuvo al aire alrededor de 2019-2020 antes de su paso a A24.

La capacidad de reinventarse y generar audiencia la mantiene como una figura codiciada por los canales. Luego de su controversial paso por El Trece y su actual experiencia en streaming, la periodista demuestra que siempre encuentra la manera de volver al centro de la escena.

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