La nueva estafa en cajeros automáticos que casi nadie detecta a tiempo

Es en ese momento de confusión es cuando aparece el cómplice. Se acerca fingiendo ser otro cliente o alguien de paso, y sugiere teclear el PIN nuevamente o probar distintas combinaciones. El objetivo real es ver —o que la víctima confirme— el código secreto. Convencida de que el cajero tuvo una falla técnica, la persona se aleja para llamar al banco. Cuando no hay nadie mirando, el delincuente tira del hilo, recupera la tarjeta y la usa para vaciar la cuenta.