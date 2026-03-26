Las estafas evolucionan. Ya no hace falta hackear un sistema ni interceptar comunicaciones, alcanza con un hilo casi imperceptible y un cómplice dispuesto a hacer el papel de buen vecino. Eso es, en esencia, la llamada estafa del hilo invisible, una técnica de fraude presencial en cajeros automáticos que viene ganando terreno en distintos países y que las autoridades bancarias advierten con creciente preocupación.
CRECE LA PREOCUPACIÓN
La nueva estafa en cajeros automáticos que casi nadie detecta a tiempo
Crece una estafa en cajeros que pone en alerta a las entidades y aconseja a los usuarios tomar precauciones para no perder el control de su cuenta.
El mecanismo es simple pero efectivo. Los delincuentes introducen un hilo de nylon —o una lámina ultrafina— en la ranura donde se inserta la tarjeta. Cuando el usuario opera, la tarjeta queda atrapada y no sale. El cajero parece funcionar con normalidad. Ahí comienza la segunda parte del engaño.
El paso a paso de esta estafa
El modus operandi sigue una secuencia casi teatral. Primero, el delincuente coloca el hilo en la ranura antes de que llegue la víctima, sin dejar rastros visibles a simple vista. Luego, el usuario inserta la tarjeta, opera con normalidad, pero al intentar retirarla, esta no sale.
Es en ese momento de confusión es cuando aparece el cómplice. Se acerca fingiendo ser otro cliente o alguien de paso, y sugiere teclear el PIN nuevamente o probar distintas combinaciones. El objetivo real es ver —o que la víctima confirme— el código secreto. Convencida de que el cajero tuvo una falla técnica, la persona se aleja para llamar al banco. Cuando no hay nadie mirando, el delincuente tira del hilo, recupera la tarjeta y la usa para vaciar la cuenta.
Qué hacer y qué no hacer ante una situación así
Las recomendaciones de organismos de seguridad financiera y entidades bancarias son concretas. Antes de hablar de tecnología o denuncias, la primera línea de defensa es la observación:
- Revisá la ranura antes de insertar la tarjeta: Si hay algo que sobresale, un hilo visible, una superficie irregular o cualquier elemento inusual, no operes. Buscá otro cajero.
- Tapá el teclado siempre al ingresar el PIN: Sin excepciones, aunque no haya nadie cerca. Las cámaras de los estafadores pueden estar en cualquier lugar.
- Usá la opción contactless cuando esté disponible: La tecnología sin contacto evita directamente el riesgo de que la tarjeta quede atrapada.
- Nunca aceptes ayuda de desconocidos: Si alguien se acerca a "ayudar", rechazalo con firmeza y alejate.
- Si la tarjeta queda retenida, llamá al banco desde el lugar y de inmediato: El paso más importante es bloquear la tarjeta antes de que el delincuente pueda usarla. No te alejés sin hacer esa llamada.
- Avisá al personal de seguridad del local donde está ubicado el cajero y, posteriormente, radicá la denuncia correspondiente.
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