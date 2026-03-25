OnlyFans no es una app más. Es la infraestructura económica de millones de personas que encontraron en la venta directa de contenido erótico y adulto una forma de vida real, con ingresos reales.
TRAS LA MUERTE DE SU DUEÑO
Peligra OnlyFans: ¿Se viene un cambio total en la plataforma?
OnlyFans enfrenta un futuro incierto tras la muerte de Leonid Radvinsky. Qué rumbo tomará la plataforma.
Por eso la muerte de Leonid Radvinsky —confirmada por la empresa el 23 de marzo— no es solo una noticia corporativa. Es una señal de alerta para toda una industria.
Radvinsky compró la plataforma en 2018 cuando era un proyecto menor. La convirtió en un negocio valuado en varios miles de millones de dólares, con más de 377 millones de usuarios y 4 millones de creadores activos. Murió de cáncer a los 43 años, en lo que la compañía describió como "una larga batalla".
Días clave en OnlyFans
Sin embargo, el miedo de los creadores no es irracional. Tiene historia.
En 2021, OnlyFans anunció que iba a prohibir el contenido explícito. El escándalo fue inmediato y la marcha atrás, fulminante. Pero ese episodio reveló algo estructural: las decisiones de los dueños pueden destruir medios de vida de un día para el otro, sin previo aviso y sin compensación. Ahora, con la propiedad en manos de un fideicomiso y negociaciones de venta abiertas antes del fallecimiento, la pregunta no es si la plataforma colapsa —no va a colapsar— sino en qué se convierte y bajo qué reglas.
Eso es exactamente lo que no sabe nadie hoy.
Tres movimientos posibles en el tablero
Venta express a un fondo privado
Las conversaciones para ceder una participación mayoritaria ya estaban avanzadas. La muerte del propietario puede acelerar ese proceso, especialmente si los herederos o el fideicomiso prefieren liquidez a gestión. El riesgo para creadores: que el comprador quiera limpiar la imagen de la plataforma para atraer anunciantes convencionales.
Continuidad con piloto automático
OnlyFans tiene estructura propia, equipos consolidados y un modelo de negocio que funciona sin necesidad de que nadie tome el volante en forma urgente. Esta opción es la más probable en el corto plazo: nada cambia visiblemente, pero la incertidumbre estratégica queda flotando.
Reperfilamiento corporativo
El escenario más temido por la comunidad de creadores. Un nuevo dueño —o el mismo fideicomiso bajo presión inversora— podría optar por moderar o directamente eliminar el contenido adulto para hacer la empresa más digerible en el mercado institucional. Pasó antes. Puede volver a pasar.
Los números que explican por qué esto importa
Ahora bien, no se trata de un nicho marginal. En 2022, la plataforma distribuyó más de 5.600 millones de dólares en pagos a creadores desde su fundación. Para la mayoría de ellos, OnlyFans no es un ingreso complementario: es el ingreso.
No obstante, y en simples palabras, la plataforma va a seguir. La pregunta es si va a seguir siendo lo que fue, o si la muerte de su creador es también el principio del fin de su identidad más disruptiva.
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