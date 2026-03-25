Peligra OnlyFans: ¿Se viene un cambio total en la plataforma?

Eso es exactamente lo que no sabe nadie hoy.

Tres movimientos posibles en el tablero

Venta express a un fondo privado

Las conversaciones para ceder una participación mayoritaria ya estaban avanzadas. La muerte del propietario puede acelerar ese proceso, especialmente si los herederos o el fideicomiso prefieren liquidez a gestión. El riesgo para creadores: que el comprador quiera limpiar la imagen de la plataforma para atraer anunciantes convencionales.

Continuidad con piloto automático

OnlyFans tiene estructura propia, equipos consolidados y un modelo de negocio que funciona sin necesidad de que nadie tome el volante en forma urgente. Esta opción es la más probable en el corto plazo: nada cambia visiblemente, pero la incertidumbre estratégica queda flotando.

Reperfilamiento corporativo

El escenario más temido por la comunidad de creadores. Un nuevo dueño —o el mismo fideicomiso bajo presión inversora— podría optar por moderar o directamente eliminar el contenido adulto para hacer la empresa más digerible en el mercado institucional. Pasó antes. Puede volver a pasar.

image OnlyFans.

Los números que explican por qué esto importa

Ahora bien, no se trata de un nicho marginal. En 2022, la plataforma distribuyó más de 5.600 millones de dólares en pagos a creadores desde su fundación. Para la mayoría de ellos, OnlyFans no es un ingreso complementario: es el ingreso.

No obstante, y en simples palabras, la plataforma va a seguir. La pregunta es si va a seguir siendo lo que fue, o si la muerte de su creador es también el principio del fin de su identidad más disruptiva.

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