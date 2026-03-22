Escándalo en Apple TV: Lanzaron una serie que glorifica OnlyFans y ya indigna a media internet

La trama que nadie se animaba a filmar sobre OnlyFans

Elle Fanning da vida a Margo, una universitaria que queda embarazada de un profesor casado que la abandona a su suerte. Sin dinero, sin red de contención y con un bebé en brazos, la chica encuentra en OnlyFans su única salida real. La serie no la juzga. No la rescata. No la castiga. Y eso es exactamente lo que desató la polémica.