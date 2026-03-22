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¿BUENA O MALA?

Escándalo en Apple TV: Lanzaron una serie que glorifica OnlyFans y ya indigna a media internet

Elle Fanning protagoniza en Apple TV la serie que muestra OnlyFans sin culpa ni censura, y ya divide aguas en todo el mundo.

22 de marzo de 2026 - 22:30
Lo nuevo de Elle Fanning.

Lo nuevo de Elle Fanning.

No es ficción bizarra ni experimento artístico. Es la nueva apuesta de Apple TV y ya genera furor y repudio a partes iguales. Margo's Got Money Troubles muestra a una joven madre que vende contenido en OnlyFans para sobrevivir, y lo presenta como algo completamente normal.

La trama que nadie se animaba a filmar sobre OnlyFans

Elle Fanning da vida a Margo, una universitaria que queda embarazada de un profesor casado que la abandona a su suerte. Sin dinero, sin red de contención y con un bebé en brazos, la chica encuentra en OnlyFans su única salida real. La serie no la juzga. No la rescata. No la castiga. Y eso es exactamente lo que desató la polémica.

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Y hay más: Margo no solo vende fotos. Usa su talento para la escritura y arma sketches creativos junto a otras chicas para atraer seguidores desde TikTok. La plataforma aparece como un negocio con estrategia, competencia y creatividad. Casi como una startup. Eso, para muchos, es lo más perturbador de todo.

Lo que más indigna: la comparan con cualquier otro trabajo

El golpe más fuerte de la serie es su argumento central: ¿en qué se diferencia OnlyFans de trabajar en Hooters o de hacer lucha libre profesional? Todos venden una imagen. Todos cobran por mostrar el cuerpo de alguna forma. La serie lo dice sin rodeos y sin pedir perdón.

Embed - Margo's Got Money Troubles — Official Trailer | Apple TV

Y el contexto no es menor: OnlyFans es hoy una empresa valuada en hasta 8.000 millones de dólares. No es un fenómeno marginal ni underground. Es economía real, y Hollywood finalmente lo está mirando de frente. Eso incomoda. Y mucho.

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