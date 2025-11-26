Era un caso de OnlyFans pero puede escalar: Nicole Verón, Diego Casaló y Carla Mangiameli

“Hoy lo hago público por temor a represalias. Ya puse en manos de mi abogado, Alejandro Cipolla, ya que tengo miedo por mi vida”.

Teléfono para Diego Ariel Casaló y Carla Mangiameli.

A los medios ella les dijo:

“Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.

Ella agregó que tuvo una licencia médica por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Entonces, en teoría, su sueldo fue recortado, y buscó ingresos extras.

“Sinceramente, cobraba la mitad de mi sueldo por estar con tratamiento médico. Los videos no los hice adrede para que quede mal la institución policial, sino que lo hice por la necesidad”.

“Cuando me dieron la licencia por un tratamiento médico prolongado estaba cobrando entonces $600.000, no me alcanzaba ni siquiera para pagar las pastillas que yo tomaba. (...) Hace 1 mes que estoy con la venta de contenido y estoy en $6 millones”.

Alejandro Cipolla

Abogado penalista, Cipolla tiene presencia mediática importante. Él fue abogado de la fallecida Natacha Jaitt.

Luego, Cipolla fue contratado por el cantante L-Gante en la causa que lo tuvo detenido varios meses.

También fue el abogado de los hermanos Alex y Charlotte Caniggia.

Y de Brenda Uliarte, una de las involucradas en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

Y es abogado de Morena Rial, una de las hijas de Jorge Rial, que tiene problemas judiciales importantes y reiterados.

Escrito judicial

En tanto el abogado Rodrigo Tripolone presentó en la Justicia Federal una denuncia pidiendo investigar si detrás de los videos eróticos de Verón existe una red de explotación sexual.

Tripolone señaló posibles delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y producción organizada de contenido sexual.

Según él, el material viralizado mostraría indicios de una estructura dedicada a captar y facilitar contenido sexual protagonizado por varias mujeres, una de ellas vestida con uniforme policial.

Y la producción sistemática de videos, la participación de múltiples mujeres en entornos privados y el uso del uniforme como señuelo o mecanismo de legitimación frente a terceros configuran elementos compatibles con una organización dedicada a la explotación.

El abogado mencionó que, pese a la suspensión, Nicole habría continuado generando contenido con otros perfiles, nuevamente utilizando uniforme y dirigiendo a enlaces externos de monetización.

Para Tripolone, la joven funcionaría como “captadora” dentro de una presunta organización.

El 16/10, mediante la Resolución N° 2025-642-GCABA-SECSEG dispuso el paso a disponibilidad de Nicole Gabriela Verón, fundamentado en los artículos 156 inciso 2 y 158 inciso 4 de la Ley Q 5688, además del artículo 118 inciso 1 del Anexo I del Decreto 53/17. La medida se aplicó de forma inmediata y quedó registrada en los expedientes EX-2024-22153943, EX-2025-43068712, EX-2025-43048994 y EX-2025-43261328.

La investigación administrativa continúa, la oficial permanece suspendida y avanza el proceso disciplinario.

La cuestión es si esto escala hacia otras cuestiones domésticas no resueltas de la Policía de la Ciudad.

