La noticia parecía sencilla: Nicole Verón suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme de la Policía de la Ciudad. Ella tiene cuentas en Instagram, TikTok, X, Telegram y OnlyFans, donde monetiza.
Era un caso de OnlyFans pero puede escalar: Nicole Verón, Diego Casaló y Carla Mangiameli
Los comisarios Diego Casaló y Carla Mangiameli creyeron que la sanción a Nicole Verón no tendría consecuencias. Sin embargo parece ir más allá de OnlyFans.
Pero podría no quedar en eso, una complicación imprevista para los jefes los uniformados porteños, Diego Ariel Casaló y Carla Mangiameli, ambos de la confianza del ministro Horacio Alberto Giménez.
En su cuenta personal de Instagram, la suspendida Verón posteó, según la agencia Noticias Argentinas:
- “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”.
- “Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del Estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”.
- “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿porque soy mujer? ¿porque no tengo jerarquía de jefe? ¿porque dije que no a mis jefes me pedían tener relación a cambio de dinero?”.
Verón amenaza con 'prender el ventilador'. No estaba en los planes de Casaló / Mangiameli.
$6 millones
Nicole Verón, suspendida de sus funciones por grabar contenido erótico en redes sociales vestida con el uniforme oficial, realizó un posteo en sus historias de Instagram afirmando que fue acosada por “el mero hecho de ser mujer y policía”, y aseguró que permitiría entrevistas periodísticas para contar su versión de los hechos.
“Hoy lo hago público por temor a represalias. Ya puse en manos de mi abogado, Alejandro Cipolla, ya que tengo miedo por mi vida”.
Teléfono para Diego Ariel Casaló y Carla Mangiameli.
A los medios ella les dijo:
“Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”.
Ella agregó que tuvo una licencia médica por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado tras un episodio de violencia de género. Entonces, en teoría, su sueldo fue recortado, y buscó ingresos extras.
“Sinceramente, cobraba la mitad de mi sueldo por estar con tratamiento médico. Los videos no los hice adrede para que quede mal la institución policial, sino que lo hice por la necesidad”.
“Cuando me dieron la licencia por un tratamiento médico prolongado estaba cobrando entonces $600.000, no me alcanzaba ni siquiera para pagar las pastillas que yo tomaba. (...) Hace 1 mes que estoy con la venta de contenido y estoy en $6 millones”.
Alejandro Cipolla
Abogado penalista, Cipolla tiene presencia mediática importante. Él fue abogado de la fallecida Natacha Jaitt.
Luego, Cipolla fue contratado por el cantante L-Gante en la causa que lo tuvo detenido varios meses.
También fue el abogado de los hermanos Alex y Charlotte Caniggia.
Y de Brenda Uliarte, una de las involucradas en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
Y es abogado de Morena Rial, una de las hijas de Jorge Rial, que tiene problemas judiciales importantes y reiterados.
Escrito judicial
En tanto el abogado Rodrigo Tripolone presentó en la Justicia Federal una denuncia pidiendo investigar si detrás de los videos eróticos de Verón existe una red de explotación sexual.
Tripolone señaló posibles delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y producción organizada de contenido sexual.
Según él, el material viralizado mostraría indicios de una estructura dedicada a captar y facilitar contenido sexual protagonizado por varias mujeres, una de ellas vestida con uniforme policial.
Y la producción sistemática de videos, la participación de múltiples mujeres en entornos privados y el uso del uniforme como señuelo o mecanismo de legitimación frente a terceros configuran elementos compatibles con una organización dedicada a la explotación.
El abogado mencionó que, pese a la suspensión, Nicole habría continuado generando contenido con otros perfiles, nuevamente utilizando uniforme y dirigiendo a enlaces externos de monetización.
Para Tripolone, la joven funcionaría como “captadora” dentro de una presunta organización.
El 16/10, mediante la Resolución N° 2025-642-GCABA-SECSEG dispuso el paso a disponibilidad de Nicole Gabriela Verón, fundamentado en los artículos 156 inciso 2 y 158 inciso 4 de la Ley Q 5688, además del artículo 118 inciso 1 del Anexo I del Decreto 53/17. La medida se aplicó de forma inmediata y quedó registrada en los expedientes EX-2024-22153943, EX-2025-43068712, EX-2025-43048994 y EX-2025-43261328.
La investigación administrativa continúa, la oficial permanece suspendida y avanza el proceso disciplinario.
La cuestión es si esto escala hacia otras cuestiones domésticas no resueltas de la Policía de la Ciudad.
