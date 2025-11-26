Jesica Cirio disfruta de un romance a toda luz en Punta del Este, pero mientras ella sonríe y se muestra relajada, en Buenos Aires los problemas no paran de aparecer. Su nuevo novio quedó atrapado en un torbellino judicial que vuelven a meterla en otra polémica: deudas millonarias, denuncias previas y un departamento con dueño fallecido.
¿ESTARÁ TRANQUILA ALGUNA VEZ?
No tiene paz: El amor de Jesica Cirio choca con el historial judicial de su novio
Jesica Cirio disfruta el amor en Punta del Este, pero una deuda millonaria de su novio y algo aún peor la mete otra vez en un escándalo que sacude Buenos Aires.
Otro novio con problemas: El karma de Jesica Cirio
Lo que en Uruguay se ve como una pareja relajada y enamorada, donde Jesica Cirio y su nueva pareja, Nicolás Trombino, disfrutan del mar y la tranquilidad, tiene un reverso bastante más complicado en Buenos Aires.
Pampito, desde Puro Show (El Trece), recordó que Trombino ya había tenido problemas legales: fue denunciado por la familia de un ex trabajador, y eso sumado a la actual deuda en expensas hace que la pareja vuelva a estar bajo el foco mediático. Con su habitual ironía, el periodista sentenció: "Es tremendo el ojo que tiene Jesica para elegir candidatos. Siempre terminan en la Justicia", y no queda otra que asentir: parece que la mala suerte la sigue siempre.
El núcleo del conflicto se centra en el Château de Puerto Madero, uno de los edificios más exclusivos de la ciudad, donde Trombino vive como inquilino. Allí acumuló una deuda de expensas de 34 millones de pesos, dividida entre administraciones anteriores y actuales, sin contar intereses ni gastos judiciales.
La cifra es enorme incluso para los estándares de Puerto Madero y abre la puerta a un problema legal que recién empieza, mientras la prensa sigue con lupa cada movimiento de la pareja.
El enredo judicial que nadie esperaba
Si la deuda ya era un escándalo por sí sola, la situación legal del inmueble la complica todavía más. Cuando los administradores intentaron contactarse con el propietario del departamento para regularizar la situación, se encontraron con un hecho que parece salido de una novela: el dueño estaba muerto. Hasta ahora no se encontraron herederos, y la Justicia investiga bajo qué figura Trombino ocupa la unidad y a quién responde si el titular falleció.
Este detalle convierte un problema económico en un verdadero rompecabezas, en el que hay deudas millonarias, antecedentes laborales y una ocupación dudosa que se mezclan en un combo que vuelve a poner a Cirio en una nueva polémica, aunque ella solo quiera entrenar, trabajar en sus proyectos y disfrutar del amor en paz.
Como ella misma dijo anteriormente a A la Tarde: "Fue un año duro. Esa etapa ya está cerrada", pero la realidad parece empeñada en demostrar que a la hora de elegir pareja, Jesica no pega una y la carpeta siempre la acompaña. Mientras en Punta del Este toman tragos y se sonríen al mar, en Buenos Aires se arma otro capítulo judicial, y lo más triste es que ella no tiene forma de evitarlo.
El nuevo amor de la modelo vino con expediente judicial incluido, y tendrá que lidiar con eso mientras intenta disfrutar de su nueva historia sin que todo se convierta en noticia nuevamente.
