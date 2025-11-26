No tiene paz: El amor de Jesica Cirio choca con el historial judicial de su novio

El enredo judicial que nadie esperaba

Si la deuda ya era un escándalo por sí sola, la situación legal del inmueble la complica todavía más. Cuando los administradores intentaron contactarse con el propietario del departamento para regularizar la situación, se encontraron con un hecho que parece salido de una novela: el dueño estaba muerto. Hasta ahora no se encontraron herederos, y la Justicia investiga bajo qué figura Trombino ocupa la unidad y a quién responde si el titular falleció.

image Trombino ocupa un departamento cuyo propietario falleció y no hay herederos identificados, abriéndose un vacío legal que investiga la Justicia.

Este detalle convierte un problema económico en un verdadero rompecabezas, en el que hay deudas millonarias, antecedentes laborales y una ocupación dudosa que se mezclan en un combo que vuelve a poner a Cirio en una nueva polémica, aunque ella solo quiera entrenar, trabajar en sus proyectos y disfrutar del amor en paz.

Como ella misma dijo anteriormente a A la Tarde: "Fue un año duro. Esa etapa ya está cerrada", pero la realidad parece empeñada en demostrar que a la hora de elegir pareja, Jesica no pega una y la carpeta siempre la acompaña. Mientras en Punta del Este toman tragos y se sonríen al mar, en Buenos Aires se arma otro capítulo judicial, y lo más triste es que ella no tiene forma de evitarlo.

El nuevo amor de la modelo vino con expediente judicial incluido, y tendrá que lidiar con eso mientras intenta disfrutar de su nueva historia sin que todo se convierta en noticia nuevamente.

