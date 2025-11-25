Carlos Presti, "a disponibilidad" y ¿ministro por sólo un año?

Según el uniformado, "está contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones", en alusión a su continuidad como militar en actividad mientras ejerce un cargo político. En Casa Rosada dejaron trascender que la figura será el pase "a disponibilidad" mientras que enfatizaron que no se le reclamará el retiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MelisaMolina93/status/1993350915684978936&partner=&hide_thread=false Presti no va a pasar a retiro. Va a pasar a disponibilidad, una especie de "licencia". pic.twitter.com/NfAqrrtM1R — Melisa Molina (@MelisaMolina93) November 25, 2025

Sin embargo, el caso se presta a controversia. Los exministros de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri, Oscar Aguad y Julio Martínez, sostuvieron que Presti debe pasar "a retiro" porque la legislación no admite que un militar en actividad ejerza funciones ajenas a su carrera.

“La única prevención que tengo es que no se puede nombrar un militar en actividad. Me parece que Presti debiera pasar a retiro, primero porque la ley no lo permite, los militares no pueden mezclarse en política y además para no crear confusiones”, dijo Aguad al streaming de Infobae.

“Tiene que pedir el retiro. Hay artículos y leyes que así lo indican: no pueden asumir cargos políticos ajenos o distintos a sus funciones. Para ello deben contar con una autorización superior o pasar a retiro”, dijo, por su parte, Martínez a radio Rivadavia.

La ley para el personal militar (N°19.101) establece en los incisos 5 y 6 de su artículo N°7 entre los "deberes esenciales" de los uniformados la "no aceptación ni el desempeño de cargos, funciones o empleos, ajenos a las actividades militares, sin autorización previa de autoridad militar competente"; y la "no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación, directa o indirecta, en las actividades de los partidos políticos".

"Los países civilizados no ponen militares en actividad. Eso lo hacen Rusia, China y Corea el Norte", comenta a Urgente24 una fuente castrense en referencia al carácter dictatorial de los gobiernos de esos países.

De interpretarse que hay una irregularidad, la designación de Presti podría ser impugnada en la justicia, aunque nadie pone las manos en el fuego por la celeridad que podría tener una causa como esa en los tribunales, ni mucho menos en la Corte Suprema, ínterprete último de la Constitución.

image Luis Petri y el Tte. Gral. Carlos Presti, que lo sucederá como ministro de Defensa.

Por otro lado, existen dudas sobre cuál es el límite temporal de la situación de "disponibilidad" y, en consecuencia, cuánto tiempo puede ser Presti ministro en esa modalidad.

De acuerdo a la misma ley N°19.101, en su artículo N°38, inciso 2do, un militar que pasa a disponibidad "no podrá ser mantenido" bajo esa condición "por un tiempo mayor de un año, cumplido el cual, la superioridad deberá asignarle destino o someterlo a las respectivas juntas de calificaciones".

¿Será Presti ministro de Defensa sólo por ese tiempo? Es la mitad de lo que le queda a Javier Milei de mandato como Presidente. La otra opción es que efectivamente pase a retiro y eso despeje cualquier condicionamiento legal. Pero nadie prevé que Presti dé un paso al costado. Se menciona "la interna del Ejército" como motivo. Como ocurrió con el flamante ministro designado, cuando se lo promocionó a jefe de esa Arma, 22 generales pasaron a retiro automático.

