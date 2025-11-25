Estafas en Black Friday: Así clonan ofertas irresistibles para robar tus datos

KnowBe4 explica que esta estrategia se alimenta de tres factores, tales como el tráfico digital masivo, la saturación de correos promocionales y la presión que sienten los consumidores por comprar rápido antes de que “se acabe la oferta”.

¿Por qué América Latina es el blanco favorito de las estafas del Black Friday?

Según el reporte especial, Latinoamérica es la segunda región más atacada del mundo durante el Black Friday, con el 32% de los intentos de fraude globales. Solo Norteamérica la supera.

El sector retail —supermercados, comercios electrónicos y cadenas de consumo masivo— aparece como uno de los más golpeados. Una filtración de datos en este segmento puede costar, en promedio, 3,48 millones de dólares, una cifra que muestra la magnitud del impacto económico que generan estas estafas.

Pero ¿por qué crece el riesgo en la región? Los especialistas identifican una combinación explosiva:

Mayor volumen de compras digitales;

Empleados temporales sin capacitación reforzada;

Equipos de TI saturados por el tráfico;

Entornos de venta multicanal que dificultan la supervisión;

Usuarios que comparten datos personales y bancarios mientras buscan “la mejor oferta”.

El resultado es un escenario ideal para los estafadores, que aprovechan la vulnerabilidad colectiva para desplegar campañas masivas con alto nivel de efectividad.

¿Qué tipos de estafas dominan el Black Friday según expertos?

KnowBe4 detalló los tres patrones que predominan en los ciberataques estacionales:

1) Ofertas falsas que llevan a sitios clonados

Los delincuentes crean promociones irresistibles con descuentos que parecen imposibles de rechazar. Al hacer clic, el usuario es dirigido a una web que replica a la original, donde completa formularios o inicia sesión. En ese proceso, sus datos personales, corporativos o bancarios son robados y luego vendidos en foros clandestinos.

estafas black friday

2) Alertas técnicas que simulan problemas urgentes

Este tipo de estafa apela a correos que aparentan venir del departamento de TI, de servicios de mensajería o de plataformas de pago. Ejemplos:

“Restablecé tu contraseña urgente”.

“Tenemos un problema con tu entrega”.

“Tu sesión fue bloqueada, verificá tu identidad”.

Son mensajes diseñados para generar nerviosismo y acelerar la respuesta del usuario.

3) Manipulación psicológica para que el usuario actúe sin pensar

Los atacantes apelan a técnicas de ingeniería social:

Correos firmados por “un compañero del trabajo”.

Supuestas consultas internas en momentos de alta carga laboral.

Mensajes enviados justo antes del cierre de la jornada.

Incluso empleados experimentados pueden caer cuando la presión y el cansancio se combinan con ofertas de Black Friday que parecen legítimas.

¿Cómo evitar caer en ofertas que son una estafa del Black Friday?

Aunque el texto fuente solo detalla los métodos de ataque, los patrones permiten sacar conclusiones claras. Para no caer en estas estafas:

Desconfiar de descuentos demasiado altos o urgencias exageradas;

No ingresar datos bancarios en enlaces recibidos por mail o WhatsApp;

Revisar que la URL tenga protocolo HTTPS y que sea la web oficial;

Evitar comprar desde conexiones públicas o no seguras;

Verificar en redes sociales o canales oficiales que la promoción exista.

Durante el Black Friday, la regla de oro si la oferta parece demasiado buena para ser real, probablemente sea una estafa.

