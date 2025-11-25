El Black Friday 2025, al igual que el CyberMonday, son descuentos muy esperados por los consumidores para poder comprar con precios más bajos y promociones que son muy deseadas. Te contamos cuándo empieza en Argentina y qué ofertas vas a encontrar.
Black Friday 2025 en Argentina: cuándo empieza y qué descuentos habrá
El Black Friday 2025 será la última chance de acceder a descuentos en el año y Argentina ya se prepara para una maratón de promociones.
Este es el último descuento grande del año y sirve muchísimo para adelantar regalos de Navidad, Reyes o cumpleaños. Vas a poder acceder a increíbles promociones y cuotas sin interés en distintos rubros por varios días consecutivos. No te lo podés perder.
Black Friday en Argentina: cuándo empieza
El tan ansiado Black Friday va a empezar el próximo viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre inclusive. Muchas marcas o rubros lo estiran incluso durante una semana entera, con lo cual hay que estar atentos a las comunicaciones que brinden en estos días.
Los descuentos serán hasta el 50%, ofrecerán envíos gratis y también la oportunidad de conseguir esos artículos que tanto querías a precios muchísimo más bajos. Los rubros más codiciados que participarán del Black Friday son: indumentaria y calzado, tecnología, supermercados, hotelería, electrodomésticos, transporte y aerolíneas.
Se trata de uno de los descuentos más esperados y cuenta con una tradición norteamericana, ya que se realiza el último viernes de noviembre después del Día de Acción de Gracias. En Argentina también se hace pero desde un punto de vista muchísimo más comercial y sin vincularlo con este día.
El Black Friday marca el comienzo de la temporada de Navidad después de octubre donde todo se tiñe de Halloween. Habrá descuentos bomba durante todo el fin de semana en marcas oficiales y también tiendas de Instagram que tengan su propio sitio web.
