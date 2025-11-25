ANDISgate: Renunció el novio de Ornella Calvete que también era funcionario de Economía

image javier Cardini no está imputado en la causa judicial del ANDISgate pero aparece mencionado en las anotaciones de Miguel Calvete.

Asistió al colegio con personas cercanas al llamado Mago del Kremlin y es citado como “íntimo amigo” de un amigo en común, Juan Neuss.

Ornella Calvete debió renunciar a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía la semana pasada. La separación de la joven de 34 años se produjo tras el allanamiento a su departamento. La importante suma en divisa norteamericana estaba sin declarar y fue imposible justificar que su pareja no estuviera al tanto de semejante situación.

