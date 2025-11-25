JAVIER CARDINI
ANDISgate: Renunció el novio de Ornella Calvete que también era funcionario de Economía
Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva, renunció a su cargo por el escándalo del ANDISgate por los US$ 700.000 encontrados en su casa.
ANDISgate: de Calvete a Cardini
La semana pasada, Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, el empresario señalado como uno de los organizadores de la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacitados, renunció a su puesto de directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía, tras el descubrimiento de los US$ 700.000 sin declarar que guardaba en su departamento donde vive junto con Cardini.
En los chats que figuran como prueba en la investigación, Ornella Calvete apareció en mensajes con su padre revelando que estaba al tanto de las gestiones paralelas entre la ANDIS y las droguerías.
Para los investigadores, cada integrante del clan cumplía una función. Pero Cardini no está imputado en la causa judicial, aunque aparece mencionado en las planillas de Calvete que sí forman parte del expediente judicial y donde el empresario repartía responsabilidades y presuntos cobros.
De la mano de Santiago Caputo
Cardini fue incorporado “de la mano” del vértice más oculto del "triángulo de hierro", el asesor presidencial Santiago Caputo.
Asistió al colegio con personas cercanas al llamado Mago del Kremlin y es citado como “íntimo amigo” de un amigo en común, Juan Neuss.
Ornella Calvete debió renunciar a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera de Economía la semana pasada. La separación de la joven de 34 años se produjo tras el allanamiento a su departamento. La importante suma en divisa norteamericana estaba sin declarar y fue imposible justificar que su pareja no estuviera al tanto de semejante situación.
