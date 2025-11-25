Un micro que llevaba militantes a un acto de Kicillof volcó: Hay dos muertos y varios heridos

Un micro de larga distancia que se dirigía a Mar del Plata terminó volcado sobre el cantero central de la Ruta 2, en la provincia de Buenos Aires, dejando al menos dos personas fallecidas y decenas de heridos. El episodio ocurrió cerca de las 8 de este martes 25-11, a la altura de General Pirán, en el kilómetro 325 de la traza.
Un micro volcó en la ruta y hay dos muertos y decenas de heridos. Los pasajeros iban a un evento de Axel Kicillof.
La unidad, perteneciente a la empresa Turismo New Bus, trasladaba a 56 pasajeros provenientes de Moreno, Morón y Ciudadela. Tenían como destino la ciudad balnearia, donde se iba a realizar un congreso internacional sobre integración y desarrollo urbano. El evento, que contaría con la presencia del gobernador Axel Kicillof, quedó suspendido tras conocerse la noticia.
Testigos y sobrevivientes relataron que el micro se desestabilizó de forma abrupta cuando la mayoría de los pasajeros dormía. Las causas siguen bajo investigación, pero las primeras pericias indican que no hubo intervención de otro vehículo ni condiciones climáticas adversas. Bomberos de General Pirán y Coronel Vidal trabajaron en el rescate, junto al equipo de emergencia de AUBASA y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Aun así, el vehículo presentaba una infracción pendiente: según registros provinciales, acumulaba una multa de $256.650 por exceso de velocidad, cometida meses atrás.
Quince pasajeros fueron derivados de urgencia al hospital de Coronel Vidal, mientras que otros recibieron atención primaria en centros de salud cercanos. Las dos víctimas fatales murieron en el lugar, según confirmaron fuentes oficiales.
Volcó el micro y hablan los sobrevivientes: “Nos ayudamos como pudimos”
Uno de los pasajeros, el padre Francisco “Paco” Olveira, integrante de Curas en la Opción por los Pobres, describió el momento del accidente:
“Estábamos durmiendo. Fue todo muy rápido. Tuvimos que salir por nuestra cuenta o ayudados por otros. Habrá un 10% con heridas más serias, pero la mayoría tiene golpes y raspaduras”, relató en diálogo con Telefé.
Olveira señaló que muchos de los que viajaban se dedicaron a asistir a quienes habían quedado atrapados, mientras los servicios de emergencia trasladaban a los heridos más graves. “Podría haber sido peor”, resumió.
El micro transportaba a delegaciones que participaban del 1° Encuentro Internacional de Hábitat, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Entre los inscriptos había referentes de barrios populares, profesionales, docentes e integrantes de organizaciones sociales.
El evento suspendido y la lista de autoridades presentes
La actividad, prevista para este martes y miércoles en el Gran Hotel Provincia, tenía como eje los desafíos del desarrollo urbano y el acceso a la tierra. Estaban previstos paneles con funcionarios bonaerenses y especialistas internacionales.
En la agenda figuraban participaciones de:
- Pablo López, ministro de Economía bonaerense
- Felipe Vera, del BID
- María Frascarelli, del Banco Mundial
- Fernando Murillo, ONU-Hábitat
- Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos
- Andrés Watson, intendente de Florencio Varela
- Entre otros académicos y especialistas del sector urbano.
Tras el accidente, la gobernación bonaerense decidió suspender el encuentro y dispuso asistencia para los afectados.
La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia, quien ordenó las primeras medidas y el relevamiento técnico en la zona del vuelco. Las próximas horas serán claves para determinar qué factores intervinieron en el siniestro.
