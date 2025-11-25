Un micro que llevaba militantes a un acto de Kicillof volcó: Hay dos muertos y varios heridos

Volcó el micro y hablan los sobrevivientes: “Nos ayudamos como pudimos”

Uno de los pasajeros, el padre Francisco “Paco” Olveira, integrante de Curas en la Opción por los Pobres, describió el momento del accidente:

“Estábamos durmiendo. Fue todo muy rápido. Tuvimos que salir por nuestra cuenta o ayudados por otros. Habrá un 10% con heridas más serias, pero la mayoría tiene golpes y raspaduras”, relató en diálogo con Telefé.

Olveira señaló que muchos de los que viajaban se dedicaron a asistir a quienes habían quedado atrapados, mientras los servicios de emergencia trasladaban a los heridos más graves. “Podría haber sido peor”, resumió.

El micro transportaba a delegaciones que participaban del 1° Encuentro Internacional de Hábitat, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Entre los inscriptos había referentes de barrios populares, profesionales, docentes e integrantes de organizaciones sociales.

El evento suspendido y la lista de autoridades presentes

La actividad, prevista para este martes y miércoles en el Gran Hotel Provincia, tenía como eje los desafíos del desarrollo urbano y el acceso a la tierra. Estaban previstos paneles con funcionarios bonaerenses y especialistas internacionales.

En la agenda figuraban participaciones de:

Pablo López, ministro de Economía bonaerense

Felipe Vera, del BID

María Frascarelli, del Banco Mundial

Fernando Murillo, ONU-Hábitat

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela

Entre otros académicos y especialistas del sector urbano.

Tras el accidente, la gobernación bonaerense decidió suspender el encuentro y dispuso asistencia para los afectados.

La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia, quien ordenó las primeras medidas y el relevamiento técnico en la zona del vuelco. Las próximas horas serán claves para determinar qué factores intervinieron en el siniestro.

