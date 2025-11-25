SANTA FE. El gobierno de Maximiliano Pullaro acompañó a 17 firmas provinciales en la Feria de la Industria Naval (Esnav 2025). El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó la delegación que tiene a la Provincia como un actor estratégico en el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
ESTRATEGIA PROVINCIAL
Hidrovía: Santa Fe reforzó su posicionamiento para dar un salto estratégico
El Gobierno de Santa Fe aceleró su estrategia en la Hidrovía durante la Feria de la Industria Naval con anuncios de nuevas inversiones.
Santa Fe se consolida en la Hidrovía
Las acciones se dan en el marco de la conformación de la Mesa de la Cadena de Valor de la Industria Naval de Santa Fe, integrada por más de 70 empresas que trabajan en acciones para potenciar la logística, la innovación y la respuesta ambiental en el corredor fluvial.
Al respecto, Puccini destacó que "la participación provincial en la feria es parte de una estrategia más amplia, es mucho más que reparar barcos; significa proteger el corredor, sostener la continuidad logística, responder a incidentes ambientales en horas y fortalecer a toda la estructura industrial que una hidrovía moderna requiere".
El ministro aseguró que "Santa Fe decide pasar de ser un territorio de paso a ser un actor que aporta soluciones concretas", y agregó que "la aprobación de una nueva terminal multipropósito en Timbúes y la incorporación de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no son hechos aislados, son parte de una estrategia que consolida a Santa Fe como nodo central de la Hidrovía".
Puccini explicó que "éstas inversiones, cercanas a los 300 millones de dólares, amplían nuestra capacidad logística y productiva, fortalecen la competitividad de los puertos provinciales y demuestran que Santa Fe llega a la feria con resultados concretos, con infraestructura y proyectos que marcan el futuro del comercio exterior argentino".
Polo estratégico
En la ocasión, autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con el jefe de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez, para analizar mecanismos de control y supervisión en la vía navegable. La reunión puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la coordinación entre organismos nacionales y provinciales para garantizar orden y seguridad en el río, tanto en el transporte de carga como en los usos recreativos.
Para completar la agenda, el director de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, Hernán Rossi, junto a integrantes de la comitiva provincial, se reunieron con representantes de los puertos de la provincia y de empresas del sector naval y logístico.
En tanto, la titular de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó la importancia del corredor de transporte fluvial que moviliza cerca del 80 % de las exportaciones agroindustriales.
A su turno, el subsecretario de Transporte, Jorge Henn, señaló "la necesidad de contar con infraestructura y operadores distribuidos a lo largo de la provincia para dar respuestas rápidas ante emergencias técnicas o ambientales, cuando una barcaza tiene un problema técnico o un incidente ambiental, el tiempo es dinero. Si no existe un punto de respuesta cercano, el desvío cuesta caro y detiene toda la cadena".
"Santa Fe está en condiciones de consolidar un polo de servicios navales competitivo, reactivando infraestructura provincial hoy ociosa y concentrando actividades como reparaciones, mantenimiento, asistencia, salvamento y desguace de buques. Las empresas manifestaron interés en invertir y trabajar coordinadamente con la provincia", completó.
