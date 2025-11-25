Hidrovía: Santa Fe reforzó su posicionamiento para dar un salto estratégico

Polo estratégico

En la ocasión, autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con el jefe de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez, para analizar mecanismos de control y supervisión en la vía navegable. La reunión puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la coordinación entre organismos nacionales y provinciales para garantizar orden y seguridad en el río, tanto en el transporte de carga como en los usos recreativos.

Para completar la agenda, el director de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, Hernán Rossi, junto a integrantes de la comitiva provincial, se reunieron con representantes de los puertos de la provincia y de empresas del sector naval y logístico.

image Santa Fe busca dar un salto estratégico para transformarse en el principal hub operativo de la Hidrovía en los próximos años.

En tanto, la titular de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó la importancia del corredor de transporte fluvial que moviliza cerca del 80 % de las exportaciones agroindustriales.

"La hidrovía es un activo estratégico para la producción, la logística y el turismo. Necesita una articulación permanente que garantice seguridad, ordenamiento y sostenibilidad. Santa Fe impulsa una mirada integral sobre la actividad fluvial, fortaleciendo el trabajo conjunto entre organismos y sectores para proteger nuestro río y potenciar su desarrollo".

A su turno, el subsecretario de Transporte, Jorge Henn, señaló "la necesidad de contar con infraestructura y operadores distribuidos a lo largo de la provincia para dar respuestas rápidas ante emergencias técnicas o ambientales, cuando una barcaza tiene un problema técnico o un incidente ambiental, el tiempo es dinero. Si no existe un punto de respuesta cercano, el desvío cuesta caro y detiene toda la cadena".

"Santa Fe está en condiciones de consolidar un polo de servicios navales competitivo, reactivando infraestructura provincial hoy ociosa y concentrando actividades como reparaciones, mantenimiento, asistencia, salvamento y desguace de buques. Las empresas manifestaron interés en invertir y trabajar coordinadamente con la provincia", completó.

