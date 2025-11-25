Galicia perdió más de $87.000 MM y su acción sube 5,5%

El golpe no tomó a nadie por sorpresa. El golpe no tomó a nadie por sorpresa.

El rebote de hoy también muestra cierto alivio técnico. La rueda anterior había dejado a GGAL cerca del piso de su rango de negociación, y la confirmación del balance —por duro que fuera— despejó en parte la incertidumbre. Lo que el mercado más castiga no es la mala noticia, sino la sorpresa.

Cuando la sorpresa desaparece, incluso un balance negativo deja espacio para la estabilización. Cuando la sorpresa desaparece, incluso un balance negativo deja espacio para la estabilización.

De acá en adelante

El foco ahora se desplaza a lo que viene. Los inversores seguirán de cerca la evolución del margen financiero en un contexto de tasas inestables, la calidad de la cartera —que subió a 6,8% de irregularidad— y la capacidad de la entidad para recomponer resultados una vez que los costos extraordinarios queden atrás.

También influirá la lectura de los próximos movimientos del Banco Central sobre encajes y fondeo, un factor que este trimestre fue determinante para el desplome.

Por el momento, Galicia respira. Por el momento, Galicia respira.

La acción muestra que el mercado no castiga el pasado: castiga lo inesperado. Y en este caso, la sangre ya se había derramado mucho antes del balance. Hoy la rueda sólo está confirmando que el mercado lo sabía.

