El grito de las que ya no tienen voz: La lucha contra la violencia de género continúa de pie

Cifra alarmante

Según diferentes observatorios sociales, entre enero y octubre de este año se registraron 220 femicidios y transfemicidios en Argentina. La cifra revela un promedio alarmante: un femicidio cada 30 horas.

A su vez, se detecta un predominio de femicidios íntimos y un aumento de la crueldad en los hechos más recientes.

En tanto, las organizaciones sostienen que esta emergencia social requiere respuestas urgentes y una política de Estado sostenida, hoy prácticamente desmantelada.

Reclamos en la calle

La marcha de este martes levantará tres consignas principales:

* ¡Basta de violencias por motivos de género!

* ¡Basta de femicidios y transfemicidios!

* ¡Basta de violencias políticas y del desmantelamiento estatal!

La decisión de Santa Fe ante la escalada por violencia de género

En medio del 25N, el Gobierno de Santa Fe presentó este martes un nuevo sistema de tobilleras duales destinado a reforzar la prevención de la violencia de género. Con esta implementación, se reemplaza el viejo esquema basado en el botón de pánico y, en adelante, los agresores con denuncias pasarán a ser monitoreados de manera directa.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Provincia realizó una inversión cercana al millón de dólares para la adquisición de las tobilleras y el equipamiento necesario para el monitoreo.

Las tobilleras duales constituyen un sistema de monitoreo electrónico por geolocalización pensado para intervenir en casos de violencia de género. Este mecanismo opera con dos dispositivos que permiten verificar si el denunciado cumple con la restricción perimetral impuesta por la Justicia.

image A partir de la incorporación de estos dispositivos cambia el paradigma porque el agresor será la persona que lleve la tobillera y el dispositivo que lo geolocaliza y eso estará monitoreado las 24 horas por el personal policial. Foto: Gobierno de Santa Fe

Las tobilleras electrónicas duales utilizan tecnología de posicionamiento satelital (GPS) y están conectadas a un sistema de monitoreo continuo del 911. A diferencia de los dispositivos anteriores, este modelo desplaza la carga de responsabilidad: ahora es el agresor quien debe portar el equipo y será supervisado de manera permanente por las autoridades.

Esta nueva tecnología permitirá conocer en tiempo real la ubicación del agresor y su proximidad con la persona protegida. Si el sistema detecta una situación de acercamiento, se activará una alerta inmediata monitoreada por la Policía. Al mismo tiempo, la víctima recibirá una notificación a través del dispositivo que porta, advirtiéndole sobre el riesgo para que pueda tomar medidas preventivas.

Con una inversión adjudicada superior a 1 millón de dólares, el sistema está compuesto por dos dispositivos: una tobillera electrónica y un rastreador asignado al agresor denunciado por violencia de género.

La víctima, por su parte, contará con un aparato similar a un teléfono celular, que le informará si el agresor se encuentra en las cercanías, tanto cuando esté en su casa como si se desplaza por otro lugar. De esta manera, podrá adoptar medidas que resguarden su integridad física.

