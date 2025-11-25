ROSARIO. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de la ciudad se preparan para visibilizar un reclamo que se incrementa con el correr de los años. Dicha forma de discriminación notoria, puede ser ejercida en diferentes ámbitos, como el doméstico, educativo, laboral, y actualmente es intensificada por las herramientas digitales.
25N
El grito de las que ya no tienen voz: La lucha contra la violencia de género continúa de pie
Segundo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la era Milei: en Rosario preparan marchas contra el "Gobierno antifeminista".
La Asamblea Lesbotransfeminista de la ciudad -integrada por organizaciones feministas, políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos- convoca a concentrarse a las 17.30 en Plaza Montenegro y el cierre será en Plaza San Martín.
El 25 de noviembre recuerda a las hermanas Mirabal, militantes políticas asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, un origen que pone en evidencia que la violencia por motivos de género también está vinculada a la política. Ese punto, señalan, vuelve a sentirse con fuerza en la Argentina actual: discursos de odio, hostigamiento a referentes feministas y un clima de persecución hacia quienes defienden derechos.
Contra el gobierno de Javier Milei
Por medio de un comunicado, la Asamblea denuncia que la administración de Javier Milei "avasalla la vida cotidiana con políticas de ajuste, violencia y hambre", al mismo tiempo que reduce áreas, programas y presupuestos destinados a prevenir y abordar las violencias de género.
Entre las medidas que generan mayor preocupación mencionan el cierre de organismos y programas específicos, la discontinuidad de dispositivos de acompañamiento, la falta de financiamiento para refugios, la paralización de capacitaciones, la ausencia de campañas preventivas, la eliminación de líneas de asistencia y la pérdida de equipos territoriales.
Cifra alarmante
Según diferentes observatorios sociales, entre enero y octubre de este año se registraron 220 femicidios y transfemicidios en Argentina. La cifra revela un promedio alarmante: un femicidio cada 30 horas.
A su vez, se detecta un predominio de femicidios íntimos y un aumento de la crueldad en los hechos más recientes.
En tanto, las organizaciones sostienen que esta emergencia social requiere respuestas urgentes y una política de Estado sostenida, hoy prácticamente desmantelada.
Reclamos en la calle
La marcha de este martes levantará tres consignas principales:
* ¡Basta de violencias por motivos de género!
* ¡Basta de femicidios y transfemicidios!
* ¡Basta de violencias políticas y del desmantelamiento estatal!
La decisión de Santa Fe ante la escalada por violencia de género
En medio del 25N, el Gobierno de Santa Fe presentó este martes un nuevo sistema de tobilleras duales destinado a reforzar la prevención de la violencia de género. Con esta implementación, se reemplaza el viejo esquema basado en el botón de pánico y, en adelante, los agresores con denuncias pasarán a ser monitoreados de manera directa.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Provincia realizó una inversión cercana al millón de dólares para la adquisición de las tobilleras y el equipamiento necesario para el monitoreo.
Las tobilleras duales constituyen un sistema de monitoreo electrónico por geolocalización pensado para intervenir en casos de violencia de género. Este mecanismo opera con dos dispositivos que permiten verificar si el denunciado cumple con la restricción perimetral impuesta por la Justicia.
Las tobilleras electrónicas duales utilizan tecnología de posicionamiento satelital (GPS) y están conectadas a un sistema de monitoreo continuo del 911. A diferencia de los dispositivos anteriores, este modelo desplaza la carga de responsabilidad: ahora es el agresor quien debe portar el equipo y será supervisado de manera permanente por las autoridades.
Esta nueva tecnología permitirá conocer en tiempo real la ubicación del agresor y su proximidad con la persona protegida. Si el sistema detecta una situación de acercamiento, se activará una alerta inmediata monitoreada por la Policía. Al mismo tiempo, la víctima recibirá una notificación a través del dispositivo que porta, advirtiéndole sobre el riesgo para que pueda tomar medidas preventivas.
Con una inversión adjudicada superior a 1 millón de dólares, el sistema está compuesto por dos dispositivos: una tobillera electrónica y un rastreador asignado al agresor denunciado por violencia de género.
La víctima, por su parte, contará con un aparato similar a un teléfono celular, que le informará si el agresor se encuentra en las cercanías, tanto cuando esté en su casa como si se desplaza por otro lugar. De esta manera, podrá adoptar medidas que resguarden su integridad física.
Más contenidos en Urgente24:
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina
Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa