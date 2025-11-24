El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, será sometido a una intervención cardíaca el próximo viernes 28/11 en una clínica de Buenos Aires, según contó él mismo en sus redes sociales. La operación se realizará en la Fundación Favaloro, donde le sustituirán "la válvula aórtica mediante cateterismo".
QUÉ LE HARÁN
Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca
El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, anunció que deberá someterse a una intervención cardíaca.
"Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires", fue el mensaje que publicó el ex gobernador este lunes (24/11) en su cuenta de X.
El dirigente peronista cordobés, de 76 años, finalizó su mandato provincial en 2023, y luego impulsó la campaña de su sucesor, Martín Llaryora. En las recientes elecciones legislativas, fue electo diputado nacional con el armado Provincias Unidas.
Luego de la operación deberá permanecer en observación, y se espera que tras su recuperación pueda estar presente en la ceremonia del Congreso para jurar como diputado nacional.
Desde el equipo del dirigente señalaron al diario La Voz que se trata de una práctica planificada y que Juan Schiaretti -paciente de alto riesgo al tener diabetes- se encuentra en buen estado general para afrontar la intervención.
En qué consiste la sustitución de la válvula aórtica
La sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo es un procedimiento mínimamente invasivo conocido como reemplazo transcatéter de la válvula aórtica (RTVA) o TAVI, que se realiza sin abrir el tórax.
Un cardiólogo guía un catéter (sonda flexible) a través de una arteria (generalmente en la ingle) hasta el corazón para reemplazar la válvula aórtica dañada por una nueva.
