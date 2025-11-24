Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1992956989543190850&partner=&hide_thread=false Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo.

Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 24, 2025

En qué consiste la sustitución de la válvula aórtica

La sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo es un procedimiento mínimamente invasivo conocido como reemplazo transcatéter de la válvula aórtica (RTVA) o TAVI, que se realiza sin abrir el tórax.

Un cardiólogo guía un catéter (sonda flexible) a través de una arteria (generalmente en la ingle) hasta el corazón para reemplazar la válvula aórtica dañada por una nueva.

-----------

