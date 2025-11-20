La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Mientras que Robert Lloyd, desde Los Angeles Times, sumó su opinión asegurando que se trata de "una comedia desenfadada y movidita muy digna de ver".

Por su parte, Lucy Mangan de The Guardian le dio también cuatro estrellas y la comparó nada menos que con "The White Lotus" (2021), afirmando: "Como 'The White Lotus' pero sin muertes, esta brillante historia de viejos amigos de la universidad que pasan juntos las vacaciones es el mejor trabajo de Fey en años".

image "Las cuatro estaciones", disponible en Netflix.

Es corta, es entretenida y te vas a reír un montón. La pregunta es ¿todavía tenés dudas? La crítica no solo la recomienda, prácticamente te la suplica. Y nosotros también. Dale una oportunidad y prepárate para maratonearla de un tirón. Es la mejor decisión que vas a tomar hoy.

