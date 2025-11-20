Ocho capítulos de media hora, pura comedia con un toque de drama, y un elenco que es una bomba. Si todavía no viste "Las Cuatro estaciones", en Netflix dejá todo y empezá ahora porque te estás perdiendo algo grande. Esta miniserie llegó a mediados de 2025 para sacudirnos un poco, y la verdad es que lo logra de sobra.
"ES EL MEJOR TRABAJO EN AÑOS"
La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana
Tres parejas que viajan juntas cada temporada, se desmoronan cuando una de ellas decide separarse. La miniserie de Netflix que brilla por su increíble reparto.
Creada por el trío explosivo de Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, esta producción es de esas que te hace pensar: "¿Cómo no la vi antes?".
Encabezada por un elenco de otro planeta, Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen y Max Garfin conforman un grupo de actores con tal química y carisma que te atrapan desde el inicio. Cada personaje tiene su brillo propio, y eso hace que no puedas despegar los ojos de la pantalla.
La sinopsis nos adelanta que "la amistad entre tres parejas casadas se pone a prueba cuando una de ellas se divorcia, lo que complica su tradición de hacer escapadas de fin de semana cada tres meses". Suena conocido, ¿no? Porque todos tenemos ese grupo de amigos que se junta religiosamente, y todos sabemos que cuando algo cambia en la dinámica, se arma un lío bárbaro.
Humor, enredos y divorcios marcan el pulso de esta miniserie
Pero ojo, no somos los únicos que la recomendamos, la crítica internacional, también quedó fascinada. Nick Hilton, de The Independent, no dudó en ponerle cuatro estrellas sobre cinco y declarar: "Es una delicia, y está repleta de algunos de los mejores talentos cómicos de la televisión (...) Si toda farsa se basa fundamentalmente en la falta de comunicación, entonces 'Las cuatro estaciones' es farsa de calidad".
Mientras que Robert Lloyd, desde Los Angeles Times, sumó su opinión asegurando que se trata de "una comedia desenfadada y movidita muy digna de ver".
Por su parte, Lucy Mangan de The Guardian le dio también cuatro estrellas y la comparó nada menos que con "The White Lotus" (2021), afirmando: "Como 'The White Lotus' pero sin muertes, esta brillante historia de viejos amigos de la universidad que pasan juntos las vacaciones es el mejor trabajo de Fey en años".
Es corta, es entretenida y te vas a reír un montón. La pregunta es ¿todavía tenés dudas? La crítica no solo la recomienda, prácticamente te la suplica. Y nosotros también. Dale una oportunidad y prepárate para maratonearla de un tirón. Es la mejor decisión que vas a tomar hoy.
