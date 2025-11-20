Nvidia no logró convencer a Wall Street con sus resultados y los mercados cayeron

Quizás hubiéramos visto una ligera caída, pero habríamos seguido adelante. En cambio, hemos presenciado un cambio completo, e incluso superior. Quizás hubiéramos visto una ligera caída, pero habríamos seguido adelante. En cambio, hemos presenciado un cambio completo, e incluso superior.

Los movimientos de Nvidia

Las acciones de Nvidia, que inicialmente impulsaron el rally, terminaron cerrando a la baja. Aunque el desempeño financiero de la compañía volvió a superar expectativas, persistieron dudas entre los inversores sobre si estos resultados son suficientes para sostener las valoraciones extraordinariamente altas que han alcanzado las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Daniel O’Regan, analista de Mizuho, sostuvo en declaraciones a Barron’s que las preocupaciones recientes sobre sobrevaluación siguen presentes. A su juicio, el panorama de la IA “a corto plazo sigue siendo contradictorio”, mientras que a largo plazo se mantiene sólido, aunque cambiar el ánimo del mercado —especialmente de los inversores minoristas— será difícil.

El Bitcoin también tuvo un impacto en los mercados

Otro elemento que contribuyó al derrumbe fue la abrupta caída del bitcoin, cuya volatilidad se trasladó rápidamente a las acciones más riesgosas. Sosnick planteó que buena parte del comportamiento observado podría estar vinculado a algoritmos de trading que detectan patrones entre distintas clases de activos y operan en función de esas correlaciones. Señaló:

Los operadores siempre han buscado relaciones entre las distintas clases de activos… los llamábamos ‘pistas’. Los operadores siempre han buscado relaciones entre las distintas clases de activos… los llamábamos ‘pistas’.

En los últimos días, el bitcoin se ha convertido en un factor determinante para el Nasdaq 100, según el estratega. Y aunque la correlación no implica causalidad, advirtió que esta puede volverse relevante cuando operadores —“tanto grandes como pequeños”— la utilizan como base para sus decisiones.

El episodio de hoy dejó en evidencia que, incluso en un mercado dominado por expectativas tecnológicas históricas, la volatilidad puede imponerse con una fuerza inesperada.

