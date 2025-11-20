Gerardo Zamora se puso al frente de un grupo de gobernadores llamado "Norte Grande"

Reúne varias características que la entusiasman:

-Emergió en el radicalismo y eso podría sumar sectores medios

-Significa un trasvasamiento generacional con respecto a Cristina

-Tiene 20 años de experiencia como gobernador provincial

-Fue un sólido aliado de Néstor, CFK y Alberto Fernández durante los 4 mandatos que llevaron adelante.

image Gerardo Zamora recibió en Santiago del Estero una decena de gobernadores

Un Congreso disperso

El reparto de asientos en el parlamento nacional es tan amplio que obliga a formar alianzas para lograr negociaciones en un pie de igualdad con las bancadas mayoritarias.

Con la nueva integración, la primera “batalla” será por la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas anunciadas (laboral e impositiva).

La excusa para el cónclave entre los mandatarios que abarcan todo el arco político fue la vigésimo segunda plenaria del Norte Grande, espacio que ahora será presidido por Jalil.

El encuentro tuvo lugar en la víspera de la visita del ministro del Interior Diego Santilli a suelo santiagueño.

Mientras la Casa Rosada buscó sellar acuerdos individuales para negociar desde una posición de fuerza, los jefes provinciales norteños le respondieron con una foto grupal en busca de posicionarse mejor.

image El Norte grande quiere formar alianzas en el Congreso y negociar en bloque con la Casa Rosada

Tras la cumbre, Zamora hizo referencia a la puja por los fondos de las cajas previsionales no transferidas, que afecta puntualmente a Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco.

“Hay una deuda en discusión y lo que debe devengarse este año tampoco está previsto en el proyecto de Presupuesto 2026. Nos preocupa y somos solidarios con estas provincias”.