Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Hugo Passalacqua concurrieron al cónclave con Gerardo Zamora: luego se sumarán (cuando regresen de viajes) Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Gustavo Sáenz.
REUNIÓ A 10 PROVINCIAS
Gerardo Zamora se puso al frente de un grupo de gobernadores llamado "Norte Grande"
Gerardo Zamora recibió en Santiago del Estero a pares de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Formosa, La Rioja y Misiones. También, a vices de Corrientes, Salta y Chaco.
Los jefes de estado subnacionales planean endurecer sus posiciones con la Casa Rosada y por eso posaron en una foto grupal: le reclaman definiciones a Milei en materia de coparticipación, obra pública, cuestiones previsionales e impositivas.
Se trata de un grupo variopinto ya que los mandatarios provienen de partidos provinciales, del justicialismo y del radicalismo.
La mayoría de los convocados (con excepción del formoseño Insfrán y del riojano Quintela) son considerados “dialoguistas” por Balcarce 50..
Reúne varias características que la entusiasman:
-Emergió en el radicalismo y eso podría sumar sectores medios
-Significa un trasvasamiento generacional con respecto a Cristina
-Tiene 20 años de experiencia como gobernador provincial
-Fue un sólido aliado de Néstor, CFK y Alberto Fernández durante los 4 mandatos que llevaron adelante.
Un Congreso disperso
El reparto de asientos en el parlamento nacional es tan amplio que obliga a formar alianzas para lograr negociaciones en un pie de igualdad con las bancadas mayoritarias.
Con la nueva integración, la primera “batalla” será por la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas anunciadas (laboral e impositiva).
La excusa para el cónclave entre los mandatarios que abarcan todo el arco político fue la vigésimo segunda plenaria del Norte Grande, espacio que ahora será presidido por Jalil.
El encuentro tuvo lugar en la víspera de la visita del ministro del Interior Diego Santilli a suelo santiagueño.
Tras la cumbre, Zamora hizo referencia a la puja por los fondos de las cajas previsionales no transferidas, que afecta puntualmente a Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco.
“Hay una deuda en discusión y lo que debe devengarse este año tampoco está previsto en el proyecto de Presupuesto 2026. Nos preocupa y somos solidarios con estas provincias”.