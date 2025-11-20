Misterio de película en Quini 6; Canosa: "América TV me persigue"; fans de CR7 se rien de Messi

1-Un misterio digno de película en el Quini 6
Han pasado varios días y el ganador de una millonaria jugada todavía no aparece para reclamar su premio.
Misterio de película en Quini 6, no aparece el ganador; Viviana Canosa: en llamas con América TV; fans de Cristiano Ronaldo ridiculizan a Lionel Messi
La historia recuerda a la célebre comedia negra británica “Esperando a Ned”, donde todo un pueblo se revoluciona tras un boleto ganador cuyo dueño… nunca llega.
Por ahora, el apostador afortunado y fantasma mantiene en vilo a todos.
En el programa de Karina Mazzocco insinuaron que Viviana Canosa habría tenido affaires con más de un político, mencionando de forma tácita a un ex presidente uruguayo.
Luis Ventura incluso aseguró que en una ocasión tuvieron que sacarla por una puerta trasera.
En Internet circuló un video ofensivo contra el capitán de la Selección Argentina, donde lo muestran como un supuesto advenedizo de Gianni Infantino y hasta sugieren que estaría celoso de la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.
Tanto Argentina como Portugal serán cabezas de serie en el Mundial 2026, y los astros podrían cruzarse nuevamente en la cancha a partir de octavos de final.
La rivalidad Messi–CR7 vuelve a agitar las redes… incluso sin pelota de por medio.