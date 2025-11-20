Misterio de película en Quini 6; Canosa: "América TV me persigue"; fans de CR7 se rien de Messi

Canosa respondió con furia: dijo que no entiende la obsesión que tiene Canal América con su persona y que está cansada de que inventen historias sobre su vida privada. Canosa respondió con furia: dijo que no entiende la obsesión que tiene Canal América con su persona y que está cansada de que inventen historias sobre su vida privada.

Embed - Sigue la guerra entre Canosa y América

3-Fans de Cristiano Ronaldo agreden a Lionel Messi

En Internet circuló un video ofensivo contra el capitán de la Selección Argentina, donde lo muestran como un supuesto advenedizo de Gianni Infantino y hasta sugieren que estaría celoso de la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.

Tanto Argentina como Portugal serán cabezas de serie en el Mundial 2026, y los astros podrían cruzarse nuevamente en la cancha a partir de octavos de final.

La rivalidad Messi–CR7 vuelve a agitar las redes… incluso sin pelota de por medio.