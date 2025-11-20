urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 20/11

Misterio de película en Quini 6; Canosa: "América TV me persigue"; fans de CR7 se rien de Messi

Misterio de película en Quini 6, no aparece el ganador; Viviana Canosa: en llamas con América TV; fans de Cristiano Ronaldo ridiculizan a Lionel Messi

20 de noviembre de 2025 - 20:00
1-Un misterio digno de película en el Quini 6

Han pasado varios días y el ganador de una millonaria jugada todavía no aparece para reclamar su premio.

La historia recuerda a la célebre comedia negra británica “Esperando a Ned”, donde todo un pueblo se revoluciona tras un boleto ganador cuyo dueño… nunca llega.

Por ahora, el apostador afortunado y fantasma mantiene en vilo a todos.

2-Viviana Canosa en llamas contra América TV

En el programa de Karina Mazzocco insinuaron que Viviana Canosa habría tenido affaires con más de un político, mencionando de forma tácita a un ex presidente uruguayo.

Luis Ventura incluso aseguró que en una ocasión tuvieron que sacarla por una puerta trasera.

Canosa respondió con furia: dijo que no entiende la obsesión que tiene Canal América con su persona y que está cansada de que inventen historias sobre su vida privada.

3-Fans de Cristiano Ronaldo agreden a Lionel Messi

En Internet circuló un video ofensivo contra el capitán de la Selección Argentina, donde lo muestran como un supuesto advenedizo de Gianni Infantino y hasta sugieren que estaría celoso de la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.

Tanto Argentina como Portugal serán cabezas de serie en el Mundial 2026, y los astros podrían cruzarse nuevamente en la cancha a partir de octavos de final.

La rivalidad Messi–CR7 vuelve a agitar las redes… incluso sin pelota de por medio.

