Javier Tebas, afín a Milei, volvió a cargar contra la AFA y mojó la oreja

"Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. Y para que quede claro, no hace falta ´nacionalizarte´. El argentino nace donde quiere", sentenció un Tapia que sintió la oreja mojada.

No es la primera vez que sucede. Eso de mojar la oreja ya lo había hecho Javier Tebas el año pasado. Fue en mayo, cuando había sido duro bajo la misma línea crítica, pero en aquel entonces sí había dicho, con nombre y apellido, "AFA". "Son campeones del mundo a pesar de la AFA", le dijo en una entrevista al diario Olé.

Fue en una visita que el mandatario de LaLiga hizo en Argentina, donde se reunió con algunos miembros del Gobierno nacional: Daniel Scioli, Secretario de Turismo Deportes y Ambiente, el entonces subsecretario Julio Garro, el asesor presidencial Federico Sturzenegger, el empresario Guillermo Tofoni y la diputada Julieta Santillán.

Todos nombres vinculados a una de las grandes apuestas en materia deportiva que tiene la gestión de Milei: el ingreso de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol. Una disputa férrea que la gestión del economista libertario ha iniciado desde los comienzos, con aquel primer controversial Mega DNU de enero de 2024.

El objetivo de ese encuentro, entonces, fue forjar alianzas. Scioli lo reveló en un tuit de agradecimiento a Tebas: "Se trató el potencial crecimiento de la disciplina con la incorporación de capitales privados". El español devolvió gentilezas en otro tuit, que cerró con un "Javier Milei, te esperamos en la próxima".

Tebas, defensor de las SAD como modelo de gestión de los clubes, es el bastión extranjero que ha encontrado el Gobierno nacional para llevar adelante su cruzada. En aquella estruendosa visita al país, Javier Tebas dejó algunas consideraciones al respecto: "Si en el resto del mundo funciona, ¿por qué tiene que ser aparte (en Argentina)?". O "Ser campeón del mundo no puede ser un argumento para decir "no necesitamos las sociedades anónimas".

