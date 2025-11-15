Godoy Cruz de Mendoza descendió a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.
GANÓ PERO NO SE MANTUVO
Godoy Cruz a la Primera Nacional empató con Riestra
Godoy Cruz hubiese perdido la categoría aunque ganara, ya que Aldosivi, le ganó a San Martín de San Juan, el otro descendido esta temporada.
La agencia Noticias Argentinas precisa que Riestra gritó el gol a los 19 minutos del primer tiempo a través del delantero Nicolás Benegas, mientras que para el “Tomba” igualó Santino Andino solo tres minutos después.
El encuentro, comenzó mal para los mendocinos ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz.
Minutos después, Godoy Cruz puso la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de un centro que pasó frente de todos en el área y se metió de manera insólita.
Empuje de Godoy Cruz
Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso.
De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.
Godoy Cruz, Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan.
Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana. #AgenciaNA.
Síntesis del partido
- Torneo Clausura
- Fecha 16
- Godoy Cruz 1 – 1 Deportivo Riestra
- Estadio: Feliciano Gambarte
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
Godoy Cruz: Franco Petroli; Federico Rasmussen, Tomás Rossi, Juan Escobar; Andrés Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Facundo Altamira; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.
Deportivo Riestra: Nahuel Magnanelli; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Milton Céliz, Mateo Ramírez, Alexander Díaz; Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Goles: En el primer tiempo: 19m. Nicolás Benegas (DR) y 22m. Santino Andino (GC)-tWHLhA
Cambios en el segundo tiempo:
1m. Gonzalo Abrego por Andrés Meli (GC) y Rodrigo Sayavedra por Mateo Ramírez (DR), 16m. Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi y Mateo Mendoza por Juan Escobar (GC), 20m. Gabriel Obredor por Nicolás Benegas (DR), 27m. Jonatan Goitía por Pedro Ramírez (DR), 31m. Jonathan Herrera por Alexander Díaz (DR), 36m. Misael Sosa por Daniel Barrea (GC) y 39m. Luca Martínez por Vicente Poggi (GC).
