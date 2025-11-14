Crisis de los Trump: La caída del Bitcoin reduce su riqueza

La participación del 7,5% de Eric Trump en American Bitcoin está valorada en US$ 340 millones, pero antes era de US$ 480 millones: el debilitamiento del mercado de activos digitales lo golpea.

World Liberty afirma en su sitio web que Trump y su familia poseen alrededor de 22.500 millones de tokens de World Liberty Financial, cuyo valor ascendería a unos US$ 3.400 millones al precio del viernes, pero 1 mes atrás eran US$ 4.500 millones.

Desde que asumió el cargo, Trump y sus colaboradores se han esforzado por impulsar la industria de las criptomonedas:

Trump anunció la creación de una "reserva estratégica" de Bitcoin con las criptomonedas incautadas por el gobierno en operativos policiales.

Trump afirmó que el gobierno exploraría otras formas de acumular Bitcoin.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), bajo la dirección de funcionarios designados por Trump, retiró las demandas contra Coinbase Global, Binance y otras numerosas empresas de criptomonedas por supuestas infracciones a las leyes de valore.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró que consideraría establecer una "taxonomía de tokens" para aclarar cuándo los tokens de criptomonedas se encuentran bajo su jurisdicción.

El precio del Bitcoin

El BTC ha tenido dificultades para recuperarse tras la caída del miércoles 12/11 a US$ 100.700, lo que ha provocado un descenso del 3,5% en la semana.

Los datos de mercado muestran que los inversores a largo plazo han vendido más de 815.000 BTC en los últimos 30 días.

Los analistas señalan ahora los mínimos de junio de 2025, US$ 98.000, como el próximo objetivo probable si la volatilidad se acelera.

El operador de futuros Byzantine General sugiere que "es probable que Bitcoin caiga en picado hasta los mínimos cercanos a los US$ 98.000".

CoinGlass informa casi US$ 1.300 millones en liquidez acumulada apalancada larga concentrada en el nivel de US$ 98.000, mientras que los operadores de futuros habían apuntado previamente a una liquidez alcista cerca de los US$ 110.000.

El operador Daan Crypto señaló que existe una gran concentración de liquidez por debajo de los mínimos locales de entre US$ 98.000 y US$ 100.000, y añadió que esto coincide con la serie de mínimos ligeramente superiores que se han formado por encima de esa zona.

¿Quiénes venden?

Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, negó las informaciones que apuntaban a que la empresa estaba vendiendo parte de sus BTC, en medio de una caída repentina del precio de la criptomoneda.

En una publicación de Friday X, Saylor afirmó que era falso el informe que aseguraba que Strategy había reducido sus tenencias totales de Bitcoin en aproximadamente 47.000 BTC, equivalentes a US$ 4.600 millones en el momento de la publicación.

Saylor añadió que la empresa seguía comprando Bitcoin a pesar de que el precio cayó más de un 4% en menos de 24 horas.

“Creo que la volatilidad es inherente al mercado”, dijo Saylor en una entrevista con CNBC el viernes. “Si vas a invertir en Bitcoin, necesitas un horizonte temporal de 4 años y estar preparado para afrontar la volatilidad de este mercado”.

Aunque Strategy sigue siendo la empresa con la mayor reserva de BTC (unos 640.000 BTC), su dominio ha disminuido con la entrada de plataformas de intercambio de criptomonedas como Coinbase y Metaplanet.

