Crisis de los Trump: La caída del Bitcoin reduce su riqueza

"Las acciones y tokens vinculados a criptomonedas de la familia Trump han disminuido; Trump Media & Technology Group, World Liberty Financial y American Bitcoin han perdido alrededor del 30% desde el máximo alcanzado por Bitcoin en octubre": Joe Light en Barron's.
Las acciones y tokens vinculados a criptomonedas propiedad del Presidente y su familia se han desplomado a medida que el Bitcoin (BTC) cae desde su máximo de US$ 126.272 el 05/10.
Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT), propiedad indirecta del presidente Donald Trump, tenían un valor aproximado de US$ 1.300 millones al cierre del viernes 1/11, pero al comenzar el mes estaba en casi US$ 2.000 millones.
La más reciente declaración financiera de Trump, con fecha de mediados de junio, reveló que el Presidente posee indirectamente casi 115 millones de acciones de DJT, en un fideicomiso revocable a nombre de su hijo Don Jr., miembro del consejo de administración de Trump Media.
American Bitcoin, cuyos accionistas incluyen a Eric y Donald Trump Jr., ha duplicado su valor en 2025 hasta alcanzar los US$ 5 desde principios de mayo, cuando ocurrió la fusión de su empresa con American Bitcoin.
La participación del 7,5% de Eric Trump en American Bitcoin está valorada en US$ 340 millones, pero antes era de US$ 480 millones: el debilitamiento del mercado de activos digitales lo golpea.
World Liberty afirma en su sitio web que Trump y su familia poseen alrededor de 22.500 millones de tokens de World Liberty Financial, cuyo valor ascendería a unos US$ 3.400 millones al precio del viernes, pero 1 mes atrás eran US$ 4.500 millones.
Desde que asumió el cargo, Trump y sus colaboradores se han esforzado por impulsar la industria de las criptomonedas:
- Trump anunció la creación de una "reserva estratégica" de Bitcoin con las criptomonedas incautadas por el gobierno en operativos policiales.
- Trump afirmó que el gobierno exploraría otras formas de acumular Bitcoin.
- La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), bajo la dirección de funcionarios designados por Trump, retiró las demandas contra Coinbase Global, Binance y otras numerosas empresas de criptomonedas por supuestas infracciones a las leyes de valore.
- El presidente de la SEC, Paul Atkins, declaró que consideraría establecer una "taxonomía de tokens" para aclarar cuándo los tokens de criptomonedas se encuentran bajo su jurisdicción.
El precio del Bitcoin
El BTC ha tenido dificultades para recuperarse tras la caída del miércoles 12/11 a US$ 100.700, lo que ha provocado un descenso del 3,5% en la semana.
Los datos de mercado muestran que los inversores a largo plazo han vendido más de 815.000 BTC en los últimos 30 días.
Los analistas señalan ahora los mínimos de junio de 2025, US$ 98.000, como el próximo objetivo probable si la volatilidad se acelera.
El operador de futuros Byzantine General sugiere que "es probable que Bitcoin caiga en picado hasta los mínimos cercanos a los US$ 98.000".
CoinGlass informa casi US$ 1.300 millones en liquidez acumulada apalancada larga concentrada en el nivel de US$ 98.000, mientras que los operadores de futuros habían apuntado previamente a una liquidez alcista cerca de los US$ 110.000.
El operador Daan Crypto señaló que existe una gran concentración de liquidez por debajo de los mínimos locales de entre US$ 98.000 y US$ 100.000, y añadió que esto coincide con la serie de mínimos ligeramente superiores que se han formado por encima de esa zona.
¿Quiénes venden?
Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, negó las informaciones que apuntaban a que la empresa estaba vendiendo parte de sus BTC, en medio de una caída repentina del precio de la criptomoneda.
En una publicación de Friday X, Saylor afirmó que era falso el informe que aseguraba que Strategy había reducido sus tenencias totales de Bitcoin en aproximadamente 47.000 BTC, equivalentes a US$ 4.600 millones en el momento de la publicación.
Saylor añadió que la empresa seguía comprando Bitcoin a pesar de que el precio cayó más de un 4% en menos de 24 horas.
“Creo que la volatilidad es inherente al mercado”, dijo Saylor en una entrevista con CNBC el viernes. “Si vas a invertir en Bitcoin, necesitas un horizonte temporal de 4 años y estar preparado para afrontar la volatilidad de este mercado”.
Aunque Strategy sigue siendo la empresa con la mayor reserva de BTC (unos 640.000 BTC), su dominio ha disminuido con la entrada de plataformas de intercambio de criptomonedas como Coinbase y Metaplanet.
-------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 10 capítulos imposible de pausar
"Es un certificado de defunción, no sé qué pensarán Brasil y Uruguay a esta hora"
Más de 100 despidos por el cierre de locales de un gigante de supermercados (y sigue...)
Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje
Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo