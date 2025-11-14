Al otro lado de la Cordillera de los Andes, en Chile, se respira un ambiente prelectoral. Este domingo, las elecciones generales reunirán a millones de ciudadanos chilenos frente a las urnas en unos comicios clave, marcados por la polaridad entre los aspirantes a la presidencia que se identifican con Salvador Allende, expresidente chileno de ideología comunista, y Augusto Pinochet, quien gobernó cometiendo crímenes de lesa humanidad.
URNAS TRANSANDINAS
Chile define su futuro entre una candidata comunista y el hijo de un nazi (elecciones clave)
Chile elige este domingo a su próximo presidente en la primera vuelta de las elecciones generales del 2025. Una candidata comunista enfrenta a 2 aspirantes de Derecha que han elogiado a Pinochet. Los sondeos hablan de balotaje.
Jeannette Jara, la actual ministra de Trabajo del gobierno de Boric y militante del Partido Comunista, jugará una pulseada por la presidencia contra dos candidatos ultraderechistas, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser, fundador en el 2024 del Partido Nacional Libertario.
Kast, hijo de un aficionado nazi, reivindicador de la dictadura de Pinochet y quien profesa el cristianismo alemán del Schönstatt, le sigue a Jara (Partido Comunista) en intención de votos según los sondeos. Es posible que la candidata presidencial de Boric no obtenga los votos necesarios para dar un batacazo en primera vuelta. Por tanto, a pesar de las diferencias porcentuales por parte de distintas encuestadoras, José Antonio Kast puede tener chances de entrar en un balotaje con Jeannette Jara.
En cuanto a Jara, la actual ministra de Trabajo del ala radicalizada de a izquierda, representa la continuidad del gobierno de Boric, criticado por un grueso de sus propios votantes por no haber podido controlar la inseguridad, Kast y Kaiser, un pinochetista tradicional y un libertario pinochetista inspirado en la figura del presidente argentino, podrían pegar un volantazo en la administración estatal o romper todo desde adentro.
Con respecto a Johannes Kaiser, ex militante del Partido Republicano, rompió con Kast para lanzarse al abismo al fundar el año pasado el Partido Nacional Libertario. El referente chileno del pensamiento liberal ha lanzado durante toda su campaña presidencial duros discursos con artillería pesada contra la “izquierda woke”, al mismo tiempo que se ha comprometido a indultar a los militares con crímenes de lesa humanidad o presos por la represión del estallido social del 2019.
Detrás de Kaiser, en la línea de intención de votos, sigue la candidata de centro derecha, la liberal tradicional Evelyn Mattey, quien cuenta también con respaldo de algunos sectores de centro y centroizquierda que antes integraron la Concertación Plural, que gobernó Chile muchos años.
Elecciones en Chile: Jara si va al balotaje tiene una sentencia de muerte
Los últimos sondeos aseveran que Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile por el Partido Comunista, se impondría en la primera vuelta, pero, en caso de balotaje, perdería ante cualquiera de sus adversarios, un caso análogo al que sucedió en las elecciones argentinas del 2023 en las que perdió Sergio Massa en la segunda vuelta contra Javier Milei.
En ese sentido, las encuestas vaticinan que Jara retendría el 30% de los votos que apoyan al Presidente Boric, pero la derecha tiene por lo menos una intención de voto del 50%. La derecha encarnada en Kast y Kaiser ha capitalizado en el último tiempo la inconformidad social ante el crecimiento de la criminalidad y la inseguridad, lo que no ha estado en la agenda prioritaria de Boric.
Más noticias en Urgente24
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)