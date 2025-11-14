Chile define su futuro entre una candidata comunista y el hijo de un nazi (elecciones clave)

Detrás de Kaiser, en la línea de intención de votos, sigue la candidata de centro derecha, la liberal tradicional Evelyn Mattey, quien cuenta también con respaldo de algunos sectores de centro y centroizquierda que antes integraron la Concertación Plural, que gobernó Chile muchos años.

Elecciones en Chile: Jara si va al balotaje tiene una sentencia de muerte

Los últimos sondeos aseveran que Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile por el Partido Comunista, se impondría en la primera vuelta, pero, en caso de balotaje, perdería ante cualquiera de sus adversarios, un caso análogo al que sucedió en las elecciones argentinas del 2023 en las que perdió Sergio Massa en la segunda vuelta contra Javier Milei.

En ese sentido, las encuestas vaticinan que Jara retendría el 30% de los votos que apoyan al Presidente Boric, pero la derecha tiene por lo menos una intención de voto del 50%. La derecha encarnada en Kast y Kaiser ha capitalizado en el último tiempo la inconformidad social ante el crecimiento de la criminalidad y la inseguridad, lo que no ha estado en la agenda prioritaria de Boric.

