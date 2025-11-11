Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

La ventaja de Italia es que jugará con Moldavia en la próxima fecha, que tiene 4 goles a favor y 26 en contra, siendo el peor del grupo. Allí deberá hace la mayor cantidad posible de goles y luego ver cuantos le debe convertir a Noruega, que de seguro tendrá que golearlo. Seguramente veremos a Haaland en el Mundial 2026.

image Alemania busca meterse en el Mundial 2026 pero no la tiene fácil.

Lo de Alemania es un poco menos complicado. Los teutones llegan empatados en la cima de la tabla del grupo “A” con Eslovaquia con 9 puntos, pero Irlanda del Norte los sigue con 6. Esto hace que los alemanes estén obligados a vencer a Luxemburgo y Eslovaquia para no depender de nadie y clasificar al Mundial.

Hay algo que será muy importante, la diferencia de gol por si terminan empatados en puntos. Alemania tiene +5, Eslovaquia +3 e Irlanda del Norte +1. Lo que sí es seguro es que perder en la última fecha con los eslovacos puede mandarlos al repechaje o dejarlos afuera de todo. Dependerá de los otros resultados.

Portugal y Bélgica con un pie y medio en el Mundial 2026

Portugal y Bélgica está a solo una victoria de asegurarse el pasaje al Mundial 2026, siendo la contracara de Italia y Alemania, que no paran de sufrir Mundial tras Mundial y quieren volver a sus días de gloria, pero ojo son dos gigantes dormidos.

Portugal lidera su grupo con 10 puntos y su máximo perseguidor es Hungría que tiene la mitad de los puntos que poseen los lusos, 5, y solo quedan 6 en juego. Esto quiere decir que si Portugal derrota a República de Irlanda el próximo jueves estará en la Copa del Mundo.

Bélgica lidera el grupo “J” con 14 puntos seguido por Macedonia del Norte con 13, si bien los macedonios están a solo un punto les queda un solo partido por jugar. Esto quiere decir que si Bélgica derrota a Kazajistán el sábado habrá logrado la clasificación sacándole 4 puntos a Macedonia con solo 3 en juego.

El resto de las zonas está todo muy peleado y seguramente se definirán en la última fecha. Si bien las selecciones potencia están encaminadas hay ejemplos como el de Francia, que tiene un partido crucial ante Ucrania y que no debe perder para no complicar la clasificación. Seguramente alguna sorpresa habrá, pero la mayoría de las potencias estarán en el Mundial 2026. Todas las tablas y posiciones aquí.

