Vietnam: Tifón desenterró barco del siglo XIV y expertos luchan para salvarlo

Un temporal devastador en Vietnam dejó al descubierto un naufragio centenario frente a las costas de Hoi An.

11 de noviembre de 2025 - 19:06
El tifón Kalmaegi arrasó con todo a su paso por el centro de Vietnam el 7 de noviembre, dejando al menos cinco muertos y daños por 268 millones de dólares. Pero entre la destrucción, la naturaleza reveló un secreto guardado durante siglos: un barco antiguo de madera que sobrevivió perfectamente conservado bajo las olas.

Carrera desesperada contra la erosión en Vietnam

La embarcación de 17,4 metros emergió en la playa de Tan Thanh, cerca de Hoi An, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miles de personas se acercaron a ver la estructura esquelética del barco, cuyo pesado casco de madera resistió el paso del tiempo de manera asombrosa.

No es la primera vez que aparece. En 2023 ya había surgido brevemente, pero la arena lo cubrió de nuevo antes de que las autoridades pudieran rescatarlo. Ahora, con más de la mitad del casco expuesto, los expertos saben que esta es su última oportunidad.

Expertos de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ciudad de Ho Chi Minh inspeccionaron el naufragio en 2024 y concluyeron que era capaz de realizar viajes de larga distancia, probablemente usado para comercio marítimo u operaciones navales.

Pham Phu Ngoc, director del Centro de Hoi An para la Preservación del Patrimonio Cultural Mundial, confirmó que están preparando un permiso de excavación de emergencia. "El descubrimiento de este barco antiguo es evidencia clara del papel histórico significativo de Hoi An en el comercio regional", declaró a la prensa internacional.

Los estudios preliminares indican que la embarcación fue construida entre los siglos XIV y XVI, cuando Hoi An era epicentro del comercio de seda, cerámica y especias en Asia. La madera utilizada es "duradera y de alta resistencia", reforzada con materiales impermeabilizantes en sus juntas.

El dilema: salvarlo o perderlo para siempre

El problema es urgente: la severa erosión costera amenaza con sepultar nuevamente la reliquia. Las autoridades colocaron estacas de madera y cinta de advertencia alrededor del sitio para protegerlo, pero saben que sin una intervención inmediata, el barco corre riesgo de "deterioro grave".

El tifón Kalmaegi no solo dejó el naufragio expuesto en Vietnam. Antes devastó Filipinas, donde murieron 224 personas y otras 109 siguen desaparecidas.

Mientras tanto, en Hoi An, la historia lucha por no volver a hundirse en el olvido.

