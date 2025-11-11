Vietnam: Tifón desenterró barco del siglo XIV y expertos luchan para salvarlo

Los estudios preliminares indican que la embarcación fue construida entre los siglos XIV y XVI, cuando Hoi An era epicentro del comercio de seda, cerámica y especias en Asia. La madera utilizada es "duradera y de alta resistencia", reforzada con materiales impermeabilizantes en sus juntas.

El dilema: salvarlo o perderlo para siempre

El problema es urgente: la severa erosión costera amenaza con sepultar nuevamente la reliquia. Las autoridades colocaron estacas de madera y cinta de advertencia alrededor del sitio para protegerlo, pero saben que sin una intervención inmediata, el barco corre riesgo de "deterioro grave".

image

El tifón Kalmaegi no solo dejó el naufragio expuesto en Vietnam. Antes devastó Filipinas, donde murieron 224 personas y otras 109 siguen desaparecidas.

Mientras tanto, en Hoi An, la historia lucha por no volver a hundirse en el olvido.

