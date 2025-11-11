Javier Milei le tomó juramento este martes (11/11) a Diego Santilli como ministro del Interior. Lo curioso fue lo que precedió a esta jura: una redistribución, vía decreto, que dejaba a dicha cartera con menos competencias, aunque ahora el Gobierno asegura que habrá marcha atrás con algunos de los traspasos.
MUY CONFUSO
Juró Diego Santilli, en medio de versiones y marcha atrás con traspasos
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior tras una redistribución de competencias "por error", y habría marcha atrás.
Esta mañana, el Gobierno avanzó con una reforma ministerial, suprimiendo secretarías y ampliando atribuciones de ministerios claves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024 publicado en el Boletín Oficial. En concreto, le transfirió a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Además, estableció que el Ministerio de Seguridad absorberá todas las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Estos cambios llamaron la atención de muchos, dado que acotaba las funciones del flamante ministro del Interior. Ahora, desde el Gobierno dejaron trascender que darán marcha atrás con algunas de las modificaciones y argumentaron que se trató de un "error".
Según supo la agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo diseña un nuevo decreto para publicar con la intención de subsanar algunos traspasos. El más importante es el cambio del RENAPER, que junto a la Dirección Nacional de Migraciones, figuran a partir de hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. La intención de la administración libertaria es que el RENAPER vuelva a depender del Ministerio del Interior.
Asimismo, hay intenciones de revisar el traspaso de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli aunque aún restan definiciones.
“En el apuro hay cosas que salieron mal disparadas”, confesó una fuente del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas. “Teníamos que sacar sí o sí el decreto ayer porque sino no avanzábamos y por cuestiones burocráticas y un tema de firmas debíamos hacerlo, pero quedaron cosas sin hablar y algunas otras mal definidas”, argumentó,
Por su parte, el portal Infobae cita a una "fuente inobjetable" del Gobierno que, en off, explicó que "el Decreto salió con algunos errores que van a ser corregidos por estas horas”.
Dicho medio recoge versiones que se manejan "en otros despachos", las cuales indican que la cantidad de áreas que le fueron despojadas a Diego Santilli no habrían caído bien en la Presidencia. “Fue muchísimo”, dijeron. ¿Pero acaso Javier Milei no sabía lo que firmaba? ¿O quien puso el grito en el cielo fue Karina Milei? Otra versión: ¿o el que se enojó con estos recortes fue el propio Santilli?
Muy confuso todo, y ahora se espera el nuevo decreto a ver cuáles serán los cambios...
