Juró Diego Santilli, en medio de versiones y marcha atrás con traspasos

“En el apuro hay cosas que salieron mal disparadas”, confesó una fuente del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas. “Teníamos que sacar sí o sí el decreto ayer porque sino no avanzábamos y por cuestiones burocráticas y un tema de firmas debíamos hacerlo, pero quedaron cosas sin hablar y algunas otras mal definidas”, argumentó,

Por su parte, el portal Infobae cita a una "fuente inobjetable" del Gobierno que, en off, explicó que "el Decreto salió con algunos errores que van a ser corregidos por estas horas”.

Dicho medio recoge versiones que se manejan "en otros despachos", las cuales indican que la cantidad de áreas que le fueron despojadas a Diego Santilli no habrían caído bien en la Presidencia. “Fue muchísimo”, dijeron. ¿Pero acaso Javier Milei no sabía lo que firmaba? ¿O quien puso el grito en el cielo fue Karina Milei? Otra versión: ¿o el que se enojó con estos recortes fue el propio Santilli?

Muy confuso todo, y ahora se espera el nuevo decreto a ver cuáles serán los cambios...

