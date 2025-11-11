Una formación del tren de la Línea Sarmiento descarriló a la altura de Liniers. Los pasajeros fueron evacuados caminando por las vías. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que "19 pasajeros fueron asistidos, 9 de ellos traslados a hospitales con heridas de mediana complejidad. No hay víctimas fatales"
PASAJEROS EVACUADOS
Descarriló el tren Sarmiento en Liniers: 9 heridos trasladados a hospitales
Una formación del tren Sarmiento descarriló a la altura de Liniers. Los pasajeros fueron evacuados caminando por las vías. Al menos 7 heridos.
11 de noviembre de 2025 - 16:31
Bomberos de la Ciudad desplegaron dos dotaciones comunes, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.
El servicio se encuentra interrumpido.
FUENTE: Urgente24
