Hablan de Shein y Temu pero TikTok Shop ya alcanzó a eBay

Según estos datos, la empresa de análisis EchoTik estima que TikTok Shop vendió productos por valor de US$ 19.000 millones a nivel mundial entre julio y septiembre de 2025.

USA, su mayor mercado, sumó hasta US$ 4.500 millones en ventas, un aumento de +125% en comparación con el 2do. trimestre de 2025.

Entonces, TikTok Shop ya se encuentra al mismo nivel que eBay, que registró ventas totales por valor de US$ 20.100 millones en el último trimestre.

TikTok Shop se lanzó en USA en septiembre de 2023, mientras que eBay lleva más de 30 años en el mercado. Esta velocidad de crecimiento es extraordinaria.

Claves de un éxito

TikTok Shop irrumpió en el saturado mercado del comercio electrónico estadounidense gracias a una estrategia que siempre ha sido clave: mostrar, no contar.

Los creadores publican videos cortos en TikTok probándose ropa o usando electrodomésticos e incluyen enlaces para comprar los productos en la misma plataforma. Esto ofrece una experiencia mucho más directa a los consumidores, quienes pueden ver a personas reales probando los productos en lugar de tener que leer reseñas escritas en sitios web de comercio electrónico tradicionales.

En teoría, esto es lo que hace que las compras por streaming sean aún más populares, al menos en China, ya que ahora los influencers pueden promocionar productos ante la cámara en tiempo real, con poca edición que pueda ocultar posibles defectos.

En los últimos años, las compras por streaming han transformado por completo la forma en que la gente compra en China y se han convertido en uno de los principales pilares de ingresos de ByteDance, propietaria de TikTok.

Todavía no ha logrado replicar ese éxito en USA.

En comparación con China, las ventas de TikTok Shop a través de transmisiones en vivo en USA siguen siendo bajas pero el crecimiento en porcentaje es elevado.

El streaming

Dandan He, CEO de CHC Fashion Group, una empresa neoyorquina que gestiona transmisiones en vivo de TikTok para vendedores estadounidenses, lo explica así:

En USA, aproximadamente el 80% de los usuarios de TikTok acceden a la aplicación para entretenerse, mientras que el 20% ve contenido relacionado con compras. De ese 20%, solo 1 de cada 10 ve transmisiones en vivo.

Esto significa que, en total, apenas el 2% del tráfico de TikTok en USA se destina a contenido de compras en directo. Sin embargo, en China, "el comercio electrónico a través de transmisiones en vivo representa casi el 50% de todo el tráfico de Douyin", afirma He, refiriéndose a la versión china de TikTok.

TikTok se negó a compartir cifras exactas de ventas de TikTok Shop. En un correo electrónico, la portavoz de la compañía, Kathryn Hull, indicó que las sesiones de compra en directo de TikTok Shop aumentaron 72% interanual en septiembre, y las ventas un 120% interanual en junio.

Dicen que todavía que el contenido de TikTok Shop en vivo es menos atractivo que el ofrecido por Douyin.

En China, muchas de las transmisiones en directo de compras más populares funcionan como programas de variedades, con comedia, acrobacias espectaculares y la participación de famosos.

Otro problema es que las transmisiones en directo en TikTok Shop siguen siendo una estrategia utilizada principalmente por marcas chinas que venden en mercados extranjeros, y a menudo tienen dificultades para superar las barreras culturales y lingüísticas para crear contenido que los consumidores estadounidenses realmente quieran ver.

TikTok America ha endurecido sus normas de registro de vendedores para limitar la entrada de vendedores extranjeros, pero irónicamente, esto también ha dificultado la entrada de pequeñas empresas estadounidenses legítimas.

En general, TikTok Shop está teniendo mucho más éxito en el Sudeste Asiático que en USA.

Los mercados con mejor rendimiento de TikTok Shop en el 3er. trimestre fueron Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas.

Ninguno de estos países supera individualmente las ventas de USA, pero en conjunto representan un mayor éxito para TikTok, sobre todo porque el comercio electrónico a través de transmisiones en directo está teniendo mayor éxito entre los consumidores.

En octubre, una influencer tailandesa vendió productos por valor de más de US$ 17 millones, principalmente cosméticos y suplementos, durante una maratón de transmisiones en directo de 6 días en TikTok, en la que invitó a numerosas celebridades tailandesas a aparecer ante la cámara.

