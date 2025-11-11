Automotrices de ADEFA tienen nuevo presidente con el desafío de las importaciones por delante

En ese sentido, el Gobierno nacional lanzó un plan de dos etapas para la exención del arancel extrazona a vehículos electrificados con valores inferiores a 16.000 en puerto de origen (FOB). Con los dos cupos agotados, el ingreso de 100.000 autos importados tendría impacto en las operaciones locales, a pesar de que parte de ese cupo fue utilizado por las propias automotrices de ADEFA.

Por otra parte, y como preocupación central de las fabricantes radicadas en el país, está el cada vez más cercano desembarco de fábricas chinas. Al igual que en Brasil, las automotrices tradicionales han puesto reparo sobre el modelo con el que llegarán las marcas desde Oriente, sospechando una fuerte apuesta por esquemas CKD, mejor conocido como ensamble en fábrica.

Bajo ese esquema, que podría tener pronto inicio en el país, las automotrices chinas llegarían para ensamblar autos prefabricados y así poder esquivar las barreras comerciales que protegen al Mercosur.

Renault Córdoba P

Todavía están lejos

De cualquier manera, las automotrices de ADEFA estarían en condiciones de afrontar la competencia. Aunque ello suponga una reconversión de las operaciones orientando la tendencia a importar desde fábricas en el exterior.

En cuanto a la competencia china en particular, la proliferación de marcas todavía no es significativa a nivel de mercado. Con poco más de 6.000 unidades vendidas en lo que va del año, el vendaval de marcas chinas se encuentra en etapa de presentación ante el cliente nacional, que actualmente busca la mejor relación precio/producto.

