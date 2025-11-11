Peligra la continuidad de Shein en Argentina: el escándalo que sacudió a todos

Ahora esto se puede volver una negativa de Shein en la Argentina. Lo cierto es que la misma también está haciendo estragos con la industria textil en nuestro país y a eso se suma el escándalo que tuvo en Francia. Dos factores que no pone contento a nadie. Por esa razón se llama a controlar mucho más las normas y lo que se publica en esta plataforma así como también en Temu.



