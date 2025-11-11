¿QUÉ PASÓ?
Peligra la continuidad de Shein en Argentina: el escándalo que sacudió a todos
Shein está enfrentando diferentes denuncias y cancelaciones en Europa y esto podría repercutir negativamente en Argentina. ¿Qué va a pasar?
La presencia de Shein en Argentina es imparable ya que al abrir las importaciones y hacerlas mucho más sencillas los argentinos decidieron comenzar a comprar más barato en esta plataforma. Sin embargo en Europa (específicamente Francia e Italia) están denunciando y cancelando a esta empresa.
Shein y su escándalo: ¿Se va de la Argentina?
Las últimas semanas fueron complejas para Shein y enfrenta denuncias muy graves. Una de ellas es por vender muñecas inflables con apariencia infantil, lo que se traduce a incitación a la pedofilia. Además, también vendían armas clasificadas como de categoría A.
Esto puso en alerta a Francia, que ya estaba intentando sancionar a Shein para que no pueda ingresar fácilmente al país. Si bien por el momento esquivaron una penalización, según sostuvo el gobierno francés, las autoridades van a mantener una vigilancia constante con Shein.
Esto no es todo, porque en Italia también están atacando a Shein. Luca Sburlati confirmó a AFP que "el sector textil está bajo ataque" teniendo en cuenta que este país es la meca de la moda. "Cada día recibimos cientos de miles de paquetes en nuestros hogares, debemos reaccionar", lanzó. El sector de la moda representa el 5% del PBI.
Ahora esto se puede volver una negativa de Shein en la Argentina. Lo cierto es que la misma también está haciendo estragos con la industria textil en nuestro país y a eso se suma el escándalo que tuvo en Francia. Dos factores que no pone contento a nadie. Por esa razón se llama a controlar mucho más las normas y lo que se publica en esta plataforma así como también en Temu.
