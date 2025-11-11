Guerra total entre APLA y ANAC: "Agravaron el conflicto"

Según el organismo, las directrices técnicas actúan “como guía para la interpretación y aplicación del régimen” referido a tiempos de servicio, períodos de descanso y programación de tripulaciones. La medida apunta a homogeneizar el funcionamiento de las operaciones en toda la industria aerocomercial local.

Entre lo contemplado en el decreto se dispuso un recorte del periodo vacacional inicial, una ampliación de las horas posibles de vuelo y una reducción del periodo de descanso necesario entre operaciones. Además, se dejó de contemplar traslados y tiempos de aeropuerto como “tiempo de trabajo”.

Por otra parte, la medida de ANAC establece que cada piloto y tripulante sea quien evalúe su aptitud operativa antes de cada vuelo. De esa manera, será el propio personal quien deberá sopesar el nivel de desgaste que acarrea a la hora de encarar una operación.

Además, ANAC indicó que el concepto de “tiempo de servicio” está directamente relacionado a las horas de vuelo. De esa manera, quedarán al margen horas de traslado o aeropuerto, que hasta ahora eran consideradas parte de ese concepto inicial.

Pilotos 2P.jpg Pilotos de APLA, en guerra con ANAC.

El paro luce inminente

A la luz de la tensión que generó la medida, la respuesta de los pilotos con una medida de fuerza es cuestión de tiempo. Con Pablo Biró encabezando APLA, y varios reclamos abiertos además del mencionado, las operaciones podrían verse comprometidas hacia fin de año.

Cabe recordar que el Gobierno agotó la instancia de conciliación obligatoria con el gremio, lo que deja librada a la voluntad de los trabajadores la posibilidad de un paro.

Otras noticias en Urgente24:

Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

La inesperada jugada de Diego Spagnuolo a pocas horas del fin del secreto de sumario

River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca