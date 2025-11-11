La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que nuclea a los pilotos de Aerolíneas Argentinas estalló contra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por la puesta en vigencia del Decreto N° 378/2025. Con su órden de directrices, el organismo gubernamental implementó los cambios que se habían suspendido en materia de descanso y gestión de fatiga, cambiando el marco laboral a nivel local.
VUELOS
Guerra total entre APLA y ANAC: "Agravaron el conflicto"
La respuesta de los pilotos de APLA a las directrices de ANAC no tardó en llegar. Alta tensión entre el gremio y el Gobierno, que podría afectar vuelos.
Según el descargo de APLA, la medida “agravó el cuadro de conflicto” por el cual ya se gatillaron al menos dos medidas de fuerza en los meses anteriores. Algo que, previsiblemente, podría decantar en una nueva medida de protesta que afectará a los pasajeros.
Es un claro desprecio al proceso de negociación que venimos llevando adelante. Recordamos que este tema ha sido motivo de dos medidas de fuerza de nuestro sindicato, tras las cuales se dictó la conciliación obligatoria oportunamente y nos llevó a una instancia de negociación que hoy rompen de manera intempestiva, avanzando de manera inconsulta, quebrando los compromisos asumidos y agravando el nivel de conflictividad existente, señalaron los pilotos.
Según APLA, la norma resulta fundamental para garantizar la seguridad operacional y, por tal motivo, “no puede ser redactada por burócratas sin conocimiento”, en referencia a los funcionarios de ANAC.
Pilotos contra ANAC
El Gobierno nacional decidió implementar los términos del Decreto 378/2025 esta semana, ratificando las modificaciones que fueron altamente discutidas meses atrás. Entre los cambios, ANAC avanzó con las directrices para hacer funcionar el nuevo régimen de descanso y tiempo de vuelo, estableciendo al criterio oficial como un “mínimo” para la gestión de fatiga y deja librado a cada operador la instalación de un esquema propio que no perfore los básicos contemplados.
Según el organismo, las directrices técnicas actúan “como guía para la interpretación y aplicación del régimen” referido a tiempos de servicio, períodos de descanso y programación de tripulaciones. La medida apunta a homogeneizar el funcionamiento de las operaciones en toda la industria aerocomercial local.
Entre lo contemplado en el decreto se dispuso un recorte del periodo vacacional inicial, una ampliación de las horas posibles de vuelo y una reducción del periodo de descanso necesario entre operaciones. Además, se dejó de contemplar traslados y tiempos de aeropuerto como “tiempo de trabajo”.
Por otra parte, la medida de ANAC establece que cada piloto y tripulante sea quien evalúe su aptitud operativa antes de cada vuelo. De esa manera, será el propio personal quien deberá sopesar el nivel de desgaste que acarrea a la hora de encarar una operación.
Además, ANAC indicó que el concepto de “tiempo de servicio” está directamente relacionado a las horas de vuelo. De esa manera, quedarán al margen horas de traslado o aeropuerto, que hasta ahora eran consideradas parte de ese concepto inicial.
El paro luce inminente
A la luz de la tensión que generó la medida, la respuesta de los pilotos con una medida de fuerza es cuestión de tiempo. Con Pablo Biró encabezando APLA, y varios reclamos abiertos además del mencionado, las operaciones podrían verse comprometidas hacia fin de año.
Cabe recordar que el Gobierno agotó la instancia de conciliación obligatoria con el gremio, lo que deja librada a la voluntad de los trabajadores la posibilidad de un paro.
Otras noticias en Urgente24:
Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La inesperada jugada de Diego Spagnuolo a pocas horas del fin del secreto de sumario
River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca