Pilotos recuerdan que será difícil volar el 24/10: Asamblea ratificada en Aeroparque

Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia, indicaron los pilotos. Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia, indicaron los pilotos.

Cabe recordar que Aerolíneas Argentinas debió “dejar en tierra” al menos ocho ejemplares del avión fabricado en Estados Unidos por registros de incidentes severos en los motores. A modo de prevención, la compañía estatal desplegó un plan de contingencia que incluyó la operatoria con otras aerolíneas como intermediarias.

La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días, adelantaron desde APLA. La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días, adelantaron desde APLA.

aerolíneas argentinas.jpg Complicados los vuelos en Aeroparque el 24/10.

Se extiende el enfrentamiento

Sobre las tensiones con el Gobierno nacional y el directorio de Aerolíneas Argentinas, desde APLA señalaron estar dispuestos a sostener el enfrentamiento en reclamo de la recomposición salarial. En ese sentido, el Estado agotó la instancia de conciliación obligatoria en septiembre pasado, por lo que el gremio quedó en condiciones de avanzar en varios tipos de medidas.

En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos, aseguraron desde APLA. En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos, aseguraron desde APLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aplapilotos/status/1981360013915406827&partner=&hide_thread=false



Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las : : ..



Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer… pic.twitter.com/a8KGpPdaYV — APLA (@aplapilotos) October 23, 2025

Más noticias en Urgente24:

Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina

Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing

Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?