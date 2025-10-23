Finalmente, los pilotos nucleados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmaron la nueva asamblea del 24/10 por la que se verán afectados los vuelos programados para Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. La medida, que fue anticipada a inicios de octubre, quedó ratificada en las últimas horas en el marco del conflicto sindical.
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Pilotos recuerdan que será difícil volar el 24/10: Asamblea ratificada en Aeroparque
Pilotos de APLA confirmaron la asamblea programada para el viernes 24/10. No habrá vuelos en una franja horaria y prometen complicaciones en Aeroparque.
En ese sentido, los pilotos señalaron que la dirección de Aerolíneas Argentinas no se dispuso a atender los reclamos salariales y reglamentarios de los pilotos, por lo cual quedó firme la decisión de frenar las actividades. Esto último se llevaría a cabo en la mañana del viernes entre las 6 y las 10 horas, generando demoras, cancelaciones y suspensiones.
La medida de fuerza, que podría ser un anticipo de un paro más generalizado, afectará además toda la programación del día y del fin de semana, aún de cara a las elecciones legislativas. Se espera que casi un centenar de vuelos sufran modificaciones a raíz de lo dispuesto por el gremio encabezado por Pablo Biró.
Pilotos y los aviones “fallados”
Por otra parte, APLA liberó información relativa al estado de situación de los ocho aviones Boeing 737-800 que se vieron afectados por fallas severas en sus motores. Según los pilotos, la compañía quedó lejos de resolver el problema, presentando como solución provisoria la puesta a disposición de otros segmentos de la flota para vuelos internos y regionales.
Cabe recordar que Aerolíneas Argentinas debió “dejar en tierra” al menos ocho ejemplares del avión fabricado en Estados Unidos por registros de incidentes severos en los motores. A modo de prevención, la compañía estatal desplegó un plan de contingencia que incluyó la operatoria con otras aerolíneas como intermediarias.
Se extiende el enfrentamiento
Sobre las tensiones con el Gobierno nacional y el directorio de Aerolíneas Argentinas, desde APLA señalaron estar dispuestos a sostener el enfrentamiento en reclamo de la recomposición salarial. En ese sentido, el Estado agotó la instancia de conciliación obligatoria en septiembre pasado, por lo que el gremio quedó en condiciones de avanzar en varios tipos de medidas.
Más noticias en Urgente24:
Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España
Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina
Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing
Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?