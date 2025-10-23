urgente24
Pilotos recuerdan que será difícil volar el 24/10: Asamblea ratificada en Aeroparque

Pilotos de APLA confirmaron la asamblea programada para el viernes 24/10. No habrá vuelos en una franja horaria y prometen complicaciones en Aeroparque.

23 de octubre de 2025 - 11:46
Los pilotos de APLA irán a asamblea el viernes 24 de octubre. 

Finalmente, los pilotos nucleados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmaron la nueva asamblea del 24/10 por la que se verán afectados los vuelos programados para Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. La medida, que fue anticipada a inicios de octubre, quedó ratificada en las últimas horas en el marco del conflicto sindical.

En ese sentido, los pilotos señalaron que la dirección de Aerolíneas Argentinas no se dispuso a atender los reclamos salariales y reglamentarios de los pilotos, por lo cual quedó firme la decisión de frenar las actividades. Esto último se llevaría a cabo en la mañana del viernes entre las 6 y las 10 horas, generando demoras, cancelaciones y suspensiones.

Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT, explicaron desde el gremio. Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT, explicaron desde el gremio.

La medida de fuerza, que podría ser un anticipo de un paro más generalizado, afectará además toda la programación del día y del fin de semana, aún de cara a las elecciones legislativas. Se espera que casi un centenar de vuelos sufran modificaciones a raíz de lo dispuesto por el gremio encabezado por Pablo Biró.

Aerol&iacute;neas Argentinas y el reclamo de APLA.&nbsp;

Aerolíneas Argentinas y el reclamo de APLA.

Pilotos y los aviones “fallados”

Por otra parte, APLA liberó información relativa al estado de situación de los ocho aviones Boeing 737-800 que se vieron afectados por fallas severas en sus motores. Según los pilotos, la compañía quedó lejos de resolver el problema, presentando como solución provisoria la puesta a disposición de otros segmentos de la flota para vuelos internos y regionales.

Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia, indicaron los pilotos. Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia, indicaron los pilotos.

Cabe recordar que Aerolíneas Argentinas debió “dejar en tierra” al menos ocho ejemplares del avión fabricado en Estados Unidos por registros de incidentes severos en los motores. A modo de prevención, la compañía estatal desplegó un plan de contingencia que incluyó la operatoria con otras aerolíneas como intermediarias.

La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días, adelantaron desde APLA. La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días, adelantaron desde APLA.

Complicados los vuelos en Aeroparque el 24/10.&nbsp;

Complicados los vuelos en Aeroparque el 24/10.

Se extiende el enfrentamiento

Sobre las tensiones con el Gobierno nacional y el directorio de Aerolíneas Argentinas, desde APLA señalaron estar dispuestos a sostener el enfrentamiento en reclamo de la recomposición salarial. En ese sentido, el Estado agotó la instancia de conciliación obligatoria en septiembre pasado, por lo que el gremio quedó en condiciones de avanzar en varios tipos de medidas.

En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos, aseguraron desde APLA. En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos, aseguraron desde APLA.

CONSPIRACIONES