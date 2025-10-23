La preciosa playa de Buenos Aires que mezcla mar con bosque y enamora a todos

Lo mejor de este lugar es sentirse como en un bosque pero sin quitar la parte de la playa, que es uno de los imprescindibles en verano. Por esa razón muchos están eligiendo Mar Azul para sus vacaciones y sin duda no defrauda.

