La preciosa playa de Buenos Aires que mezcla mar con bosque y enamora a todos

En pleno Buenos Aires hay una playa encantadora y muy tranquila que se combina con un bosque y deja a todos boquiabiertos. Un paraíso natural donde te vas a poder relajar si decidís viajar este verano. No es tan conocida por el turismo pero aún así deja maravillados a muchos.
Si querés pasar unas vacaciones tranquilas en una playa espectacular, no dudes en visitar este balneario en Buenos Aires. Poco a poco va ganando más notoriedad ya que es muy relajante, limpia e ideal para descansar.
La playa de Buenos Aires que todos buscan visitar
Además de la maravilla de la arena y el mar, esta playa combina médanos y árboles que sin duda coronan el paisaje perfecto. Vas a respirar aire puro y naturaleza sin la necesidad de ir a otro país o salir de la provincia. Es de las más lindas.
Esta joya escondida en Buenos Aires se llama Mar Azul y queda muy cerca de Mar de las Pampas y Las Gaviotas. Para tener una referencia, también se ubica próxima a Villa Gesell. Sin embargo sus calles aún tienen arena y la vida es mucho más tranquila.
En Mar Azul vas a poder disfrutar de playas amplias, sin mucha gente y sumamente limpias. Los médanos componen el paisaje y sin duda es de sus principales atractivos. Las casas estilo cabaña y calles de arena son imperdibles.
Lo mejor de este lugar es sentirse como en un bosque pero sin quitar la parte de la playa, que es uno de los imprescindibles en verano. Por esa razón muchos están eligiendo Mar Azul para sus vacaciones y sin duda no defrauda.
