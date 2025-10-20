La playa de arena clara en Buenos Aires que todos quieren conocer

image Una playa preciosa en Buenos Aires. (Foto: Welcome Argentina).

La playa de Buenos Aires que muy pocos conocen

Esta playa se llama Marisol y está dentro de un pueblo muy pintoresco y de pocos habitantes, donde reina la paz y la tranquilidad. La misma es muy poco conocida por los turistas, pero poco a poco algunos se animan a vacacionar en este lugar tan espectacular.