La playa de arena clara en Buenos Aires que todos quieren conocer

HERMOSA Y RELAJANTE
Si tenés pensado irte de vacaciones pero no querés gastar demasiado ni tampoco hacer tantos kilómetros, entonces esta es una playa que te va a encantar. La misma está en Buenos Aires y combina lo mejor de un balneario con relax y un aire distinto ideal para descansar.
La playa de Buenos Aires que muy pocos conocen
Esta playa se llama Marisol y está dentro de un pueblo muy pintoresco y de pocos habitantes, donde reina la paz y la tranquilidad. La misma es muy poco conocida por los turistas, pero poco a poco algunos se animan a vacacionar en este lugar tan espectacular.
En este pueblo costero vas a estar alejado del ruido de la ciudad, disfrutando del silencio y la tranquilidad. Una de las mejores características de la playa es que tiene arena clara, limpia y sin demasiada gente. Por si fuera poco también está rodeada de un bonito bosque.
Podés disfrutar de una ribera sobre el Río Quequén Salado, donde algunos aprovechan para pescar. También tenés un mirador panorámico, dunas, senderos para caminar en el bosque y perderse en sus paisajes tan pintorescos. Marisol se encuentra dentro del partido de Coronel Dorrego.
