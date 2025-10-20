Científicos colocan chip en pacientes ciegos y recuperan la visión: Volvieron a leer

Un chip sin igual para ayudar a restaurar la visión

Ahora bien, en el ensayo clínico dirigido por Stanford Medicine y colaboradores internacionales, participaron pacientes con una forma avanzada de degeneración macular seca relacionada con la edad (DMRE), llamada atrofia geográfica (AG) que daña gradualmente la visión central.

El estudio incluyó a 38 pacientes mayores de 60 años con una visión peor que 20/320 en al menos un ojo, precisa Stanford Medicine.

A los pacientes se les colocó un implante ocular en la parte posterior de su ojo. Unas cinco semanas después de la cirugía, los pacientes comenzaron a usar unas gafas de alta tecnología.

En total, 27, de los 32 participantes que completaron el ensayo, recuperaron la capacidad de leer un año después de recibir el dispositivo.

En Stanford Medicine aseguran que algunos participantes pudieron leer con una agudeza equivalente a una visión de 20/42, asimismo experimentaron una mejora en su agudeza visual.

“Todos los intentos previos de proporcionar visión con prótesis resultaron básicamente en sensibilidad a la luz, no en visión formal”, afirmó el Dr. Daniel Palanker, profesor de oftalmología y coautor principal del artículo. “Somos los primeros en proporcionar visión formal”.

Cómo funciona el dispositivo

El dispositivo se llama PRIMA, e incluye un chip que mide 2 x 2 milímetros y es fotovoltaico, lo que significa que solo necesita luz para generar corriente eléctrica, además puede funcionar de manera inalámbrica.

¿Cómo funciona? Stanford Medicine explica: "El dispositivo, de dos partes, consiste en una pequeña cámara, montada en unas gafas, que captura imágenes y las proyecta en tiempo real mediante luz infrarroja a un chip inalámbrico en el ojo".

Y sigue: "El chip convierte las imágenes en estimulación eléctrica, reemplazando eficazmente los fotorreceptores naturales dañados por enfermedades".

Mahi Muqit, cirujano oftalmólogo consultor del Hospital Oftalmológico Moorfields de Londres, que participó en el ensayo, dijo a la BBC que el dispositivo es una "tecnología pionera que cambia la vida".

"Este es el primer implante que se ha demostrado que proporciona a los pacientes una visión significativa que pueden utilizar en su vida diaria, como leer y escribir", dijo. "Creo que esto es un gran avance".

La BBC explica que el implante no ayudaría a restaurar la vista en personas que nacieron ciegas, porque no tienen un nervio óptico que funcione para transmitir señales al cerebro.

Sheila Irvine, de 70 años y ciega registrada, comentó a la BBC que era "increíble" volver a leer. "Es hermoso, maravilloso. Me da muchísimo placer".

Por otro lado, Stanford Medicine también menciona que 19 participantes tuvieron efectos secundarios, como hipertensión ocular, desgarros en la retina periférica y hemorragia subretiniana. "Ninguno puso en peligro la vida y casi todos se resolvieron en dos meses", aseguran.

Los resultados del estudio se publicaron en el New England Journal of Medicine.

