5 pequeños hábitos para mantener tu columna sana, según expertos

"Concéntrese en estiramientos para la zona lumbar, los isquiotibiales y los flexores de la cadera para mejorar la flexibilidad y fortalecer una columna vertebral", recomiendan.

Mantenerte activo

Es importante mantenerse activo, incluso tan sólo caminar puede ayudar a cuidar la columna vertebral, al fortalecer los músculos de la espalda y el abdomen, mejorar la circulación y la salud de los discos.

Pero, en caso de querer saber ejercicios específicos para la columna, Eric L'Italien, fisioterapeuta del Centro de Rehabilitación Spaulding afiliado a Harvard recomienda ejercicios como flexión de brazos y plancha lateral.

Tomar descansos luego de estar sentado

Estar sentado por mucho tiempo es perjudicial para la salud en general, pero puede ser especialmente malo para la columna.

La Dra. Patricia Zheng, colabora en la dirección del Programa de Columna No Quirúrgica de la Universidad de California, San Francisco, que atiende a personas con dolor de columna, revela que una de las cosas que hace para cuidar su espalda es tomar descansos.

"Cuando no estoy en la clínica, paso mucho tiempo sentado. Por eso, me gusta recordarme que debo levantarme y tomar un vaso de agua aproximadamente cada hora, ya que estar sentado mucho tiempo ejerce presión sobre los discos intervertebrales", indica.

Mantén una buena postura

Uno de los principales consejos para tener una columna saludable es adoptar una buena postura.

"Mantener una postura correcta a lo largo del día puede ayudar a conservar la curvatura natural de la columna vertebral y prevenir desequilibrios que pueden provocar dolor y fatiga muscular", indica la Spine Health Foundation,

¿Cómo adoptar una buena postura? Siéntate y párate con la barbilla levantada y los hombros hacia atrás para mantener la columna alineada.

Reducir el estrés

Muchos no lo saben, pero el estrés no sólo es un enemigo de la salud mental, sino que también puede afectar la columna.

La Sociedad Española de Columna Vertebral menciona en su cuenta de X, que el "estrés crónico tensa los músculos de la columna (cuello y lumbar), lo que causa dolor y contracturas. La depresión y la ansiedad intensifican la percepción del dolor de espalda".

Para reducir el estrés puede probar prácticas como el yoga, la respiración profunda, la atención plena, la meditación, y más.

