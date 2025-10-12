La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

La trama se sumerge en uno de los capítulos más oscuros y menos hablados de la historia estadounidense reciente: cómo una corporación farmacéutica desató la epidemia de opioides más devastadora que haya visto ese país. Pero lo brillante de esta producción no está solamente en señalar al villano corporativo, sino en la forma en que construye un relato coral que te lleva desde las lujosas oficinas de los ejecutivos farmacéuticos hasta una comunidad minera en Virginia destrozada por la adicción, pasando por los despachos de la DEA donde algunos funcionarios intentaban desesperadamente frenar la catástrofe.