El fin de semana largo se despide, y este domingo 12 de octubre, con ese fresquito típico de Buenos Aires, se presenta como la excusa perfecta para refugiarse en el sillón. La fórmula es simple, pero infalible: un buen café caliente, algo rico para picar y una miniserie que te haga olvidar que afuera existe el mundo. Y créeme cuando te digo que "Dopesick", en Disney+ cumple con todo eso y mucho más.
"LA MEJOR DEL AÑO"
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Disponible en Disney+, esta miniserie mantiene el drama de principio a fin y expone una de las crisis más duras de Estados Unidos.
Con apenas ocho episodios de alrededor de una hora cada uno, esta producción estrenada en 2021 tiene ese formato perfecto que no te compromete a meses de seguimiento, pero te atrapa de tal manera que vas a querer devorarla de una sentada. No estamos hablando de ficción liviana ni de entretenimiento descartable. Acá hay sustancia, hay peso y una verdad incómoda.
La trama se sumerge en uno de los capítulos más oscuros y menos hablados de la historia estadounidense reciente: cómo una corporación farmacéutica desató la epidemia de opioides más devastadora que haya visto ese país. Pero lo brillante de esta producción no está solamente en señalar al villano corporativo, sino en la forma en que construye un relato coral que te lleva desde las lujosas oficinas de los ejecutivos farmacéuticos hasta una comunidad minera en Virginia destrozada por la adicción, pasando por los despachos de la DEA donde algunos funcionarios intentaban desesperadamente frenar la catástrofe.
La creación de Danny Strong se inspira en el libro homónimo de Beth Macy, que se convirtió en bestseller del New York Times. El elenco es de primera línea: Michael Keaton lidera un reparto que incluye a Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker y Kaitlyn Dever, entre otros nombres destacados.
La miniserie basada en hechos reales que estremece y educa
La recepción crítica fue contundente. Fionnuala Halligan de Screendaily la definió como: "Un drama sólido, progresivamente efectivo y satisfactoriamente bien hecho". Daniel Arjona de El Confidencial fue aún más directo: "EE. UU. es una fábrica de yonkis y esta es la mejor serie del año (y la más dura). Una serie excepcional". Mientras que Elsa Fernández-Santos de Diario El País destacó: "Muy recomendable. Uno de los aspectos más notables es su labor didáctica, resuelta con una narrativa sencilla y clara. Transpira verdad gracias a una serie de personajes bien escritos y aún mejor interpretados".
Así que ya sabés, si este domingo te quedaste sin planes y querés algo que te enganche de verdad, "Dopesick" te está esperando. Prepará ese café y déjate llevar por una historia que, lamentablemente, es tan real como necesaria de contar.
