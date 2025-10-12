El 2x1 de este supermercado que muchos buscaban sin parar

¿Qué hay en el catálogo? De todo un poco, y justamente esa diversidad es lo que hace tan atractiva la iniciativa. Desde una pava eléctrica para esos mates de la tarde hasta exprimidores que te van a cambiar el desayuno. Pasando por cafeteras para los amantes del buen café, parlantes que le ponen onda a tu día, auriculares inalámbricos para desconectar del mundo cuando hace falta, y sandwicheras que resuelven almuerzos y cenas, la variedad es amplia y abarca tanto lo indispensable como aquellos gustos que siempre postergamos.