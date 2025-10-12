El 2x1 de este supermercado que muchos buscaban sin parar

Una de las cadenas de supermercado más grande del país acaba de poner en marcha una jugada comercial que tiene a miles de argentinos revisando sus listas de pendientes para el hogar. No se trata de las típicas rebajas del mes ni de esos descuentos que apenas te hacen ahorrar unos pesos. Esta vez, Carrefour fue directo al hueso con una promoción que realmente mueve la aguja: 2x1 en electrodomésticos y equipos de sonido.
La movida está disponible a través de su plataforma digital, donde la cadena francesa viene pisando cada vez más fuerte con propuestas que desafían los precios tradicionales. Esta oportunidad particular incluye nada menos que 32 productos diferentes, y acá es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para quienes saben aprovechar las oportunidades.
¿Qué hay en el catálogo? De todo un poco, y justamente esa diversidad es lo que hace tan atractiva la iniciativa. Desde una pava eléctrica para esos mates de la tarde hasta exprimidores que te van a cambiar el desayuno. Pasando por cafeteras para los amantes del buen café, parlantes que le ponen onda a tu día, auriculares inalámbricos para desconectar del mundo cuando hace falta, y sandwicheras que resuelven almuerzos y cenas, la variedad es amplia y abarca tanto lo indispensable como aquellos gustos que siempre postergamos.
Ahora bien, acá viene el dato clave que puede hacer la diferencia entre aprovechar bien la promo o dejarla pasar de largo: los productos son combinables entre sí, pero pagás el de mayor valor. Esto significa que la estrategia ganadora pasa por elegir dos artículos que tengan precios similares, equilibrando la balanza para que realmente salgas con el doble sin sentir que pagaste de más.
El mecanismo es sencillo y directo. Entrás a la página web oficial de Carrefour, navegás por la selección de productos incluidos en la promoción, seleccionás tus dos favoritos y listo. El sistema automáticamente te cobra el más caro y el otro queda como regalo. Sin vueltas, sin trampas, sin letra chica.
Y si buscamos el timing perfecto para esta oferta, tenemos el "Día de la Madre" golpeando la puerta. Por lo que se abre un universo de posibilidades, dado que podés resolver el regalo para mamá y además sumar algo que vos venías necesitando hace rato. O directamente ir por dos presentes y quedar como un campeón. La flexibilidad es total y el ahorro, real.
