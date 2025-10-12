La Fed se prepara para dos recortes de tasas en lo que queda del año

En contraste, otras voces dentro de la Fed se muestran mucho más cautelosas. El vicepresidente Michael Barr advirtió que la inflación podría persistir por encima del objetivo, y pidió más tiempo y datos antes de hacer nuevos ajustes. Una posición similar expresó Alberto Musalem, de la Fed de San Luis, quien se mostró abierto a recortes, pero solo si los datos económicos así lo justifican.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reconoció que si bien sigue viendo a la inflación como el principal problema, comienza a prestar más atención a las advertencias de sus colegas sobre el empleo: “Es un margen más estrecho”, afirmó.

Por su parte, Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, también reflejó la incertidumbre reinante:

La gran pregunta es si la inflación actual será pasajera o persistente. Es demasiado pronto para saberlo. La gran pregunta es si la inflación actual será pasajera o persistente. Es demasiado pronto para saberlo.

La próxima reunión de la Fed

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, admitió que pocos funcionarios tienen “gran confianza” en sus proyecciones. En su conferencia de prensa tras la última reunión, reconoció que los pronósticos son especialmente difíciles en el entorno actual.

A medida que se acerca la reunión del 28 y 29 de octubre, los mercados descuentan que habrá dos recortes más. Sin embargo, será la convicción de los miembros de la Fed lo que defina la política monetaria.

