River perdió ante Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Clausura. En una de las noches más flojas de la era Gallardo, el Verde dio el batacazo en el Monumental en medio de una lluvia intensa. El equipo fue totalmente reprobado por los hinchas.
River 0 - Sarmiento 1: misma cara de siempre, blooper de Armani y los hinchas explotaron
River cayó ante Sarmiento por el Torneo Clausura. Fue otro mal partido del Millonario, que despertó la furia del Monumental: "Jugadores, la c...* de su madre"
21:17
Final del partido: River perdió 1-0 ante Sarmiento
21:15
GOL ANULADO A RIVER [VAR]: Borja estaba en offside cuando parte el centro de Jaime
21:14
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Borja, desde el piso, pone el empate 1-1
21:12
Los hinchas de River agotaron su paciencia y apareció la canción más temida: "Jugadores, la c...* de su madre..."
21:04
A esta altura, Lucas Acosta es ya la figura del partido
20:59
Sarmiento espera agazapado para contragolpear y complica a River cuando puede hacer efectivos esos contraataques
20:50
River no se siente cómodo con el juego en largo, pero es lo único que le sale
20:44
El Millonario sigue siendo muy predecible y no logra incomodar a Sarmiento
20:38
VIDEO: Lucas Pratto se retira muy ovacionado por todo el Monumental
20:25
Empieza el 2T
20:06
Final del 1T
20:02
El Millonario no se cayó emocionalmente tras el gol y va por el empate
19:46
¡GOL DE SARMIENTO! VIDEO: Morales aprovecha un error de Armani y pone el 1-0
19:27
Viento y lluvia: una combinación climática que ahora dificulta el partido para ambos equipos
19:20
Quién es el campeón con River en Madrid 2018 que juega para Sarmiento
19:16
Empieza el partido
18:20
TV: Dónde ver River vs. Sarmiento
18:20
Thiago Acosta, el juvenil de 20 años que eligió Gallardo para el XI titular
18:20
Equipos confirmados en River y Sarmiento
Si River no venía jugando bien y los ánimos estaban ya con mecha corta, esta noche en el Monumental terminaron de explotar. Tras un nuevo partido de bajo nivel, el Millonario no ofreció ninguna respuesta convincente para vulnerar a un rival que siempre tuvo más claro cómo implementar su plan de partido, y los hinchas colmaron la paciencia.
Sobre el final del encuentro, desde las tribunas bajó una canción que en el folklore futbolero argentino representa un parteaguas. Un punto de inflexión. Es el síntoma de que la paciencia está completamente fuera de sí y que la desazón y la bronca es absoluta. "Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", tronaron las gradas.
Sarmiento, un equipo mucho más débil que juega pensando en evitar el descenso, fue más pillo y se llevó el triunfo. Se defendió muy bien, con un buen partido en líneas generales de todo el equipo y una muy buena actuación de Lucas Acosta, el arquero.
Frente a la poca creatividad y nula fluidez de circuitos ofensivos de River, el conjunto bonaerense fue metódico y ordenado para defender. Además, tuvo la suerte de contar con un error de Franco Armani, que dio un rebote inesperado e Iván Morales aprovechó para marcar el gol del cotejo.
Sobre el final, Miguel Borja había igualado el marcador pero, tras la revisión del VAR, se comprobó que el colombiano estaba en offside.
El Millonario acumuló su cuarta derrota al hilo en el Torneo Clausura, algo que no sucedía desde 2010. Tras la derrota, quedó quinto en la Zona B, con 18 puntos.
Por su parte, Sarmiento sumó puntos de oro en su lucha por mantener la categoría. Además, por ahora se está metiendo en los playoffs.
Resumen del partido
