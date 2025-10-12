River 0 - Sarmiento 1: misma cara de siempre, blooper de Armani y los hinchas explotaron

River perdió ante Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Clausura . En una de las noches más flojas de la era Gallardo, el Verde dio el batacazo en el Monumental en medio de una lluvia intensa. El equipo fue totalmente reprobado por los hinchas.

Si River no venía jugando bien y los ánimos estaban ya con mecha corta, esta noche en el Monumental terminaron de explotar. Tras un nuevo partido de bajo nivel, el Millonario no ofreció ninguna respuesta convincente para vulnerar a un rival que siempre tuvo más claro cómo implementar su plan de partido, y los hinchas colmaron la paciencia.

Sobre el final del encuentro, desde las tribunas bajó una canción que en el folklore futbolero argentino representa un parteaguas. Un punto de inflexión. Es el síntoma de que la paciencia está completamente fuera de sí y que la desazón y la bronca es absoluta. "Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie" , tronaron las gradas.

River vs. Sarmiento El Verde hizo un partido inteligente en el Monumental @CASarmientoOf

Sarmiento, un equipo mucho más débil que juega pensando en evitar el descenso, fue más pillo y se llevó el triunfo. Se defendió muy bien, con un buen partido en líneas generales de todo el equipo y una muy buena actuación de Lucas Acosta, el arquero.

Frente a la poca creatividad y nula fluidez de circuitos ofensivos de River, el conjunto bonaerense fue metódico y ordenado para defender. Además, tuvo la suerte de contar con un error de Franco Armani, que dio un rebote inesperado e Iván Morales aprovechó para marcar el gol del cotejo.

Sobre el final, Miguel Borja había igualado el marcador pero, tras la revisión del VAR, se comprobó que el colombiano estaba en offside.

El Millonario acumuló su cuarta derrota al hilo en el Torneo Clausura, algo que no sucedía desde 2010. Tras la derrota, quedó quinto en la Zona B, con 18 puntos.

Por su parte, Sarmiento sumó puntos de oro en su lucha por mantener la categoría. Además, por ahora se está metiendo en los playoffs.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: River perdió 1-0 ante Sarmiento

Live Blog Post GOL ANULADO A RIVER [VAR]: Borja estaba en offside cuando parte el centro de Jaime

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Borja, desde el piso, pone el empate 1-1

Live Blog Post Los hinchas de River agotaron su paciencia y apareció la canción más temida: "Jugadores, la c...* de su madre..." Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977528364258009169&partner=&hide_thread=false ¡¡ENOJO TOTAL DEL MÁS MONUMENTAL!! pic.twitter.com/0UhtZ0TZon — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Live Blog Post A esta altura, Lucas Acosta es ya la figura del partido El arquero del Verde ha tenido intervenciones fundamentales para mantener el cero. Aunque el Millonario no haya tenido acercamientos claros, las pelotas que fueron al arco encontraron a un Acosta firme.

Live Blog Post Sarmiento espera agazapado para contragolpear y complica a River cuando puede hacer efectivos esos contraataques

Live Blog Post River no se siente cómodo con el juego en largo, pero es lo único que le sale

Live Blog Post El Millonario sigue siendo muy predecible y no logra incomodar a Sarmiento

Live Blog Post VIDEO: Lucas Pratto se retira muy ovacionado por todo el Monumental Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977518935474896937&partner=&hide_thread=false "OSO, OSO". Ovación para Lucas Pratto en el Más Monumental, al ser reemplazado por Facundo Sava en los primeros minutos del ST.#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mffm1pyDLZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Live Blog Post Empieza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Millonario no se cayó emocionalmente tras el gol y va por el empate

Live Blog Post ¡GOL DE SARMIENTO! VIDEO: Morales aprovecha un error de Armani y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977506990155841692&partner=&hide_thread=false ¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/wqzdv1c7hR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Live Blog Post Viento y lluvia: una combinación climática que ahora dificulta el partido para ambos equipos En Núñez se desató una lluvia torrencial de un momento para otro. La cancha está mucho más rápida, los controles son más difíciles, los pases más imprecisos. También la firmeza para pisar, correr o ir a disputar una pelota.

Live Blog Post Quién es el campeón con River en Madrid 2018 que juega para Sarmiento En el Verde de Junín está el Oso Pratto. Parte del plantel campeón de la Copa Libertadores que tuvo su recordada definición en el Bernabeu, el delantero de 37 años recaló en Sarmiento en julio.

Live Blog Post Empieza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver River vs. Sarmiento El partido entre River y Sarmiento se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Thiago Acosta, el juvenil de 20 años que eligió Gallardo para el XI titular Ante el gran número de bajas que tiene el Millonario, Marcelo Gallardo eligió varios juveniles para conformar el banco de suplentes. Uno de ellos es Thiago Acosta, y no estará precisamente en el banco de suplentes sino de titular. Tiene 20 años y esta noche tendrá su debut como titular (ya debutó en Primera División ante Atlético Tucumán. Dicho por él mismo, tiene "visión de juego para tomar decisiones, buen pase, desequilibrar en el uno contra uno y buena pegada". Lea en Golazo: River, perjudicado por la Fecha FIFA: 15 bajas y llanto de Gallardo