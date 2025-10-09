Lionel Scaloni se refirió a Lautaro Rivero, una de las sorpresas de esta convocatoria de la Selección Argentina. El combinado nacional disputará dos amistosos, primero ante Venezuela y después ante Puerto Rico, y el defensor de River tiene chances de tener su debut con la camiseta albiceleste.
"TIENE UNA PROYECCIÓN MUY BUENA"
Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut
Lautaro Rivero, defensor de River, sumará minutos en alguno de los dos amistosos de la Selección Argentina. Qué dijo Lionel Scaloni.
Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del cotejo. La Selección Argentina se enfrenta este viernes 10/10 ante Venezuela, en un amistoso que no vale por los puntos y con la tranquilidad saber que el equipo mantiene un buen nivel, pero a sabiendas de que será fundamental para que el entrenador termine de confirmar la lista de los citados al Mundial 2026.
Quizás "termine de confirmar" sea demasiado pronto, pero serán las últimas puntadas que el DT de la Selección Argentina dará a la nómina. Una nómina que, por cierto, no sabe aun cuántos jugadores podrá incluir. Eso es algo que todavía debe determinar la FIFA. ¿Serán 26 futbolistas o habrá espacio para algunos más?
Mientras tanto, en la Selección Argentina se definen algunos puestos. Hay una amplia base de nombres que, claro está, se mantendrán y ya tienen su lugar (bien ganado) en la próxima Copa del Mundo. Hay otros, sin embargo, que pujan a fuerza de buenas actuaciones por un sitio en el avión rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.
Lautaro Rivero y su posible debut en la Selección Argentina: "Estamos contentos con él"
Entre ellos está Lautaro Rivero, una de las grandes (y salvadoras) apariciones de River. El defensor central de las Inferiores riverplatenses irrumpió con fuerza en un equipo de capa caída y, entre tantas dudas, fue una certeza. Frente a los bajos niveles de la zaga, tanto de Paulo Díaz como de Germán Pezzella, Rivero se consolidó como un titular indiscutido. Uno de esos que no puede salir del equipo.
Lionel Scaloni y su cuerpo técnico pusieron los ojos sobre él. Así se ganó su primera convocatoria a la Selección Argentina. En conferencia de prensa, Scaloni no solo ponderó al futbolista, sino que también indicó que quieren que sume minutos. De esta manera, mientras no suceda ningún contratiempo Rivero hará su debut en la Albiceleste.
"Está dando buenas sensaciones. Estamos contentos con él porque creemos que tiene una proyección muy buena. En River lo está haciendo bien", mencionó el DT.
"Tendrá minutos seguramente esta doble fecha, ya veremos si en el primer partido o en el segundo, pero la idea es que juegue y que pueda aportar y seguir viéndolo", aseguró.
Central zurdo, su posición todavía mantiene un hueco tras la larga lesión de un Lisandro Martínez que aun no se recupera. El campeón del Mundo podría volver para fines de octubre, luego de su rotura de ligamento cruzado de la rodilla. Su presencia en el próximo Mundial, por ahora, es una incógnita. Mientras tanto, Lautaro Rivero suma minutos.