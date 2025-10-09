Selección Argentina: Scaloni confirmó el defensor de River que hará su debut

G2S1kIWWUAAbrE7 Rivero, titular en el Millonario @RiverPlate

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico pusieron los ojos sobre él. Así se ganó su primera convocatoria a la Selección Argentina. En conferencia de prensa, Scaloni no solo ponderó al futbolista, sino que también indicó que quieren que sume minutos. De esta manera, mientras no suceda ningún contratiempo Rivero hará su debut en la Albiceleste.

"Está dando buenas sensaciones. Estamos contentos con él porque creemos que tiene una proyección muy buena. En River lo está haciendo bien", mencionó el DT.

"Tendrá minutos seguramente esta doble fecha, ya veremos si en el primer partido o en el segundo, pero la idea es que juegue y que pueda aportar y seguir viéndolo", aseguró.

Central zurdo, su posición todavía mantiene un hueco tras la larga lesión de un Lisandro Martínez que aun no se recupera. El campeón del Mundo podría volver para fines de octubre, luego de su rotura de ligamento cruzado de la rodilla. Su presencia en el próximo Mundial, por ahora, es una incógnita. Mientras tanto, Lautaro Rivero suma minutos.

Lisandro Martínez se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla a principio de año

