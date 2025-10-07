Escuela Scaloni: el Paredes líder replica en Boca la fórmula de la Selección

Boca: Russo no se rinde y podría volver a caer en la misma trampa de siempre Leandro Paredes, vértice de Boca @BocaJrsOficial

Aunque a Boca todavía le queda mucho camino por recorrer para lograr buen fútbol, desde hace ya algunas semanas que parece haber encontrado un sendero. El líder, el capitán, el guía, es Leandro Paredes.

Paredes replica la fórmula que aprendió en la Selección Argentina porque Paredes es de la escuela de Lionel Scaloni. El entrenador Albiceleste, además de un gran estratega futbolísticamente, es por sobre todas las cosas un gran gestor de grupos. Los procesos están a la vista. Capitaneó a la Selección en uno de los periodos más difíciles de su historia, y fue liderando al combinado nacional en un proceso de recambio paulatino, con criterio y tacto.

Scaloni fue tajante con el futuro de Paredes en la Selección si vuelve a Boca Lionel Scaloni y Leandro Paredes en la Selección Foto NA: REUTERS/Agustin Marcarian

Ese liderazgo es el que mamó Leandro Paredes. Ese liderazgo es el que volvió decidido a impulsar en su segundo ciclo en Boca. Eso tiene un impacto. Lo dijo Ayrton Costa, defensor Xeneize, después del arrollador triunfo ante Newells la fecha pasada:

"El equipo está muy unido y eso se nota en la cancha". Y agregó: "Es justo porque venimos haciendo muy bien las cosas, no solo adentro de la cancha sino también por fuera".

Juan Román Riquelme, presidente del club, sabe que el campeón del Mundo es un ejemplo a seguir. "Volvió a su casa, está disfrutando cada día. La verdad que se acomodó muy rápido al grupo, ayuda muchísimo, si los chicos son inteligentes, van a crecer mucho al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que a mí me hace disfrutar mucho".

Un Paredes maduro lidera este Boca. Un Boca que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero que sabe quién marca el rumbo. Y eso no es poco.

