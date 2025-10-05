Leandro Paredes reconoció a Russo como "cabeza de grupo" a pesar de los recelos

2025_10_251005836-scaled Fabbiani mira preocupado: su equipo se fue goleado de la Bombonera Foto NA

"Es una victoria importante para todos, se la dedicamos a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le enviamos muchas fuerzas", dijo Leandro Paredes.

Al volante de la Selección Argentina (que fue convocado para los próximos amistosos de la Albiceleste y no estará presente en el cotejo del Xeneize del sábado que viene ante Barracas Central) también le consultaron si ya se sentían candidatos.

Leandro-Paredes Leandro Paredes, vértice de Boca

"Yo soy uno de los que piensa que hay que ir día a día, partido a partido, estamos creciendo mucho, estamos jugando mucho mejor, afianzándonos. Merecíamos otro resultado en los últimos dos partidos, hoy se nos abrió el arco", aseguró, cauto, Leandro Paredes.

