LE DEDICÓ LA VICTORIA

Leandro Paredes reconoció a Russo como "cabeza de grupo" a pesar de los recelos

Tras el contundente triunfo de Boca ante Newell´s por 5 a 0, Leandro Paredes le envió un mensaje a Miguel Ángel Russo, que no estuvo presente.

05 de octubre de 2025 - 23:10
Leandro Paredes fue líder en el triunfo arrollador de Boca

FOTO NA: Juan Foglia

Leandro Paredes le dedicó a Miguel Ángel Russo la arrolladora victoria de Boca sobre Newell´s por 5 a 0. El volante del Xeneize, líder futbolístico y espiritual del equipo, se refirió al presente del entrenador tras el triunfo ante la Lepra en la Bombonera.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca

Las ausencias de Russo generan dudas sobre sus posibilidades para estar al frente de un equipo como Boca. No porque se pongan en duda sus aptitudes como entrenador, pero sí porque su salud no está al 100%. Hace algunas semanas el entrenador mostró hartazgo por las preguntas de la prensa sobre el tema. "Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído, me salen por el otro. Nada más", reaccionó.

Leandro Paredes: "Se la dedicamos a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo"

Esta noche, luego del triunfo de Boca ante Newell´s, Leandro Paredes le envió un mensaje a Russo y, de alguna manera, las palabras resonaron en aquellos que dudan del liderazgo del DT al frente del plantel.

Fabbiani mira preocupado: su equipo se fue goleado de la Bombonera

"Es una victoria importante para todos, se la dedicamos a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le enviamos muchas fuerzas", dijo Leandro Paredes.

Al volante de la Selección Argentina (que fue convocado para los próximos amistosos de la Albiceleste y no estará presente en el cotejo del Xeneize del sábado que viene ante Barracas Central) también le consultaron si ya se sentían candidatos.

Leandro Paredes, vértice de Boca

"Yo soy uno de los que piensa que hay que ir día a día, partido a partido, estamos creciendo mucho, estamos jugando mucho mejor, afianzándonos. Merecíamos otro resultado en los últimos dos partidos, hoy se nos abrió el arco", aseguró, cauto, Leandro Paredes.

