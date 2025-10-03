Ander Herrera vuelve a sacudir el mundo Boca: Qué dicen en ESPN y TyC Sports

Días después, Claudio Úbeda decidió darle algunos minutos al mediocampista en el encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Este fin de semana, el Xeneize enfrentará a Newell’s Old Boys con Paredes como titular, aunque el cuerpo técnico ya piensa en el siguiente compromiso ante Barracas Central, al que el campeón del mundo no llegará porque estará convocado por la Selección Argentina.

En esa línea, el periodista de TyC Sports Ezequiel Sosa contó sobre el entrenamiento del 2 de octubre: “Ander Herrera arrancó jugando para el equipo suplente y luego pasó a los titulares. Sigue sumando fútbol y se perfila para ser el reemplazante natural de Paredes cuando se vaya a la Selección”.

Emiliano Raddi, en ESPN, coincidió con esa visión. Todo indica que, si está bien físicamente, Herrera será titular en el partido ante el Guapo de Rubén Darío Insúa.

image

Aun así, no hay que descartar que en presencia de Paredes, el ex Manchester United pueda sumarse al doble cinco junto a él y Battaglia.

Boca vs Newell´s Old Boys (y más de Leandro Paredes)

Boca vs Newell´s Old Boys de Rosario será un partido fundamental para el equipo de Miguel Ángel Russo (que aún no está definido si estará o no en el banco de suplentes).

El Xeneize acumula dos partidos sin victorias luego de tres triunfos consecutivos y necesita volver a sumar de a tres para volver a meterse en zona de clasificación de Copa Libertadores por tabla anual y acomodarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro ante la Lepra, será el próximo domingo 5 de octubre desde las 19 horas en la Bombonera.

En cuanto a Leandro Paredes, es casi un hecho que se perderá el partido ante Barracas Central del próximo fin de semana y hay expectativa respecto a lo que puede suceder de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Embed

En caso de que sea convocado allí, el volante de Boca, ser perdería el encuentro ante Tigre por la última jornada del campeonato que podría ser determinante en cuanto a clasificaciones a las Copas.

+ EN GOLAZO 24

Duro Golpe para Marcelo Gallardo: Maxi Salas estará 'parado' por 2 fechas tras la roja ante Riestra

Repudio en River Plate por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

Impacto en Boca (Leandro Paredes) por lo que se dice de Paulo Dybala

Maxi Salas y su palazo a Milito, la discusión con Almendra y la paciencia con el hincha

River 1- Racing 0: Salas no perdonó, y un Millonario opaco fue suficiente para la Academia

FIFA planea dos grandes cambios para el Mundial de Clubes