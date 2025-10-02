FIFA planea dos grandes cambios para el Mundial de Clubes

Todo el mundo del fútbol estuvo atento este jueves al Consejo de FIFA ya que se esperaba que se traten dos temas de interés popular, el Mundial 2030 con 64 equipos y la expulsión de Israel, pero nada de eso sucedió. Lo que si trataron fueron dos cambios que quiere realizar Infantino de cara al próximo Mundial de Clubes, hasta el momento en 2029.
Los cambios que quiere hacerle Infantino al Mundial de Clubes
Este jueves 2 de octubre se realizó en Zúrich el Consejo de FIFA donde se trataron muchos temas y otros que se debían tratar no, pero uno de ellos fue el Mundial de Clubes, y al parecer Gianni Infantino y el ente que preside se dieron cuenta de algo que anticipamos muchas veces previo a la competencia.
La realidad dice que un equipo de fútbol tiene trabajo diario y una selección no, o será que los torneos son más espaciados en seleccionados donde en 4 años a veces son pocos los jugadores que cambian mientras que 4 años en un club pueden pasar 5, 6 o 7 planteles diferentes. Esto hace que por ejemplo hoy Chelsea no pueda ser el vigente campeón hasta 2029, porque en el medio pasaran muchas cosas.
Con esto se llega a la conclusión que el Mundial de Clubes debe realizarse más seguido y no cada 4 temporadas. Luego de la primera edición con este formato nuevo FIFA tomó nota y ahora quiere hacer un cambio. En lugar de realizarlo cada 4 años que sea cada 2, ya que así tendrá más vigencia el campeón. Hasta el momento se confirma la fecha de 2029 pero podría ser antes.
Ese es uno de los cambios que quiere realizar FIFA, el otro es la cantidad de participantes, pero esto tendría una justificación más lógica que la ampliación que quieren hacer en la Copa del Mundo de selecciones (quieren 64 equipos en 2030). Acá FIFA quiere que en la próxima edición sean 48 participantes y por una razón lógica.
El motivo es para que no haya equipos grandes que se queden afuera, y de eso también tomó nota FIFA, ya que para la edición de este año los campeones de las 3 grandes ligas, Liverpool de Premier League, Barcelona de La Liga, y Nápoli de Serie “A”, no estuvieron presentes. Entonces FIFA ya no quiere que esto se repita, ya que le quita credibilidad al torneo.
Entonces estas son las dos cosas que quiere modificar FIFA para el próximo Mundial de Clubes, algo que UEFA ya rechazó por el tema del descanso de los jugadores, ya que si se implementa esto los que participen no tendrán vacaciones cada dos años.
