FIFA planea dos grandes cambios para el Mundial de Clubes

Ese es uno de los cambios que quiere realizar FIFA, el otro es la cantidad de participantes, pero esto tendría una justificación más lógica que la ampliación que quieren hacer en la Copa del Mundo de selecciones (quieren 64 equipos en 2030). Acá FIFA quiere que en la próxima edición sean 48 participantes y por una razón lógica.

El motivo es para que no haya equipos grandes que se queden afuera, y de eso también tomó nota FIFA, ya que para la edición de este año los campeones de las 3 grandes ligas, Liverpool de Premier League, Barcelona de La Liga, y Nápoli de Serie “A”, no estuvieron presentes. Entonces FIFA ya no quiere que esto se repita, ya que le quita credibilidad al torneo.

Entonces estas son las dos cosas que quiere modificar FIFA para el próximo Mundial de Clubes, algo que UEFA ya rechazó por el tema del descanso de los jugadores, ya que si se implementa esto los que participen no tendrán vacaciones cada dos años.

