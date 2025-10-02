Advertencia de Harvard por lo que muchos piensan hacerse: Limpieza de colon

Cuidado con la limpieza de colon

Ante el comentario de un lector de Harvard Health Publishing: "Llevo años oyendo hablar de las limpiezas de colon y de cómo pueden desintoxicarnos, pero tengo dudas. ¿Tienen algún beneficio?"

La Dra. Toni Golden, profesora asociada en la Facultad de Medicina de Harvard, respondió: "Tienes razón en menospreciar las limpiezas de colon".

Según la médico, "el colon ya elimina toxinas por sí solo, por lo que no se requiere ayuda adicional".

"Ninguno de los suplementos (como laxantes, enemas o infusiones) ni las hidroterapias de colon (procedimientos que irrigan el colon con líquido) que se promocionan para este propósito están aprobados por la FDA", advirtió.

Otro dato a tener en cuenta es que, algunos de estos procedimientos, en realidad, podrían tener efectos indeseados.

Las hidroterapias de colon, por ejemplo, "presentan riesgos como diarrea, cólicos, náuseas y vómitos, deshidratación, actividad intestinal irregular, irritación anal y desgarros o infecciones intestinales", afirmó la médico.

La Dra. Golden indicó que estos procedimientos podrían ser aún más peligrosos para aquellos que sufren enfermedades intestinales.

"Las personas con afecciones como diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades cardíacas o renales, o con cirugías de colon previas, enfrentan riesgos adicionales", dijo.

De cualquier manera, si estás pensando en hacerte una limpieza de colon, primero consulta con tu médico.

¿Cómo mantener un colon sano y limpio?

Dejando a un lado las limpiezas de colon, de acuerdo con la experta de Harvard, estas son las mejores formas de mantener el colon funcionando y desintoxicar naturalmente:

Seguir una dieta saludable: La experta de Harvard recomienda comer muchos cereales integrales, frutas y verduras.

La experta de Harvard recomienda comer muchos cereales integrales, frutas y verduras. Hacer ejercicio físico: Otro de los consejos de la Dra. Golden para hacer que el colon funcione bien es mantenerse activo.

Otro de los consejos de la Dra. Golden para hacer que el colon funcione bien es mantenerse activo. Mantener un peso saludable: Controlar el peso puede ayudar además a tener buena salud en general.

Controlar el peso puede ayudar además a tener buena salud en general. Evitar el alcohol: La Dra. Golden dice que hay que limitar el alcohol. Algunos incluso advierten que el alcohol destruye al colon.

La Dra. Golden dice que hay que limitar el alcohol. Algunos incluso advierten que el alcohol destruye al colon. No fumar: fumar no sólo es malo para los pulmones y el corazón, sino también para el colon. La experta pide evitarlo.

----------

Más noticias en Urgente24

El alimento coreano que experta recomienda para tu cerebro: "Es uno de mis favoritos"

¿Qué pasa con la presión arterial si comes 1 banana (plátano) al día?

Cómo evitar un ataque al corazón antes de los 60, según cardiólogo

Esta forma de caminar reduce en un 50% el riesgo de cáncer de pulmón, según estudio reciente

2 semillas para el intestino que un gastroenterólogo remoja cada noche y come en la mañana