MAGNÍFICO
2 semillas para el intestino que un gastroenterólogo remoja cada noche y come en la mañana
Un gastroenterólogo revela las 2 semillas que remoja todas las noches y consume en la mañana para proteger la salud de su intestino.
Gastroenterólogo recomienda estas dos semillas para un intestino sano
Si no sabe qué alimentos buenos para el intestino añadir a su lista de compras, podría comenzar por las semillas de chía y las semillas de albahaca.
Estas dos semillas son de las preferidas por un gastroenterólogo para cuidar su propio intestino. Se trata del Dr. Saurabh Sethi, conocido popularmente como el médico intestinal y gastroenterólogo formado en la Universidad de Harvard.
El médico ha publicado un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que una de las cosas que hace por su salud intestinal es remojar estos dos semillas y consumirlas a la mañana siguiente.
"Como gastroenterólogo, la salud intestinal no es solo mi profesión, es mi pasión", escribió el Dr. Sethi.
En ese sentido dijo que una de sus secretos para tener una mejor salud intestinal está en las semillas de chía y las semillas de albahaca.
Lo que él hace es "remojar todas las noches" estos dos tipos de semillas y "consumir a la mañana siguiente para optimizar mi salud intestinal como gastroenterólogo", indicó.
Mejores semillas para la salud intestinal
Es posible que ya haya escuchado de los beneficios de las semillas de chía, pero podría sorprenderle lo que pueden hacer por su intestino.
"Absorben hasta 12 veces su peso en agua, formando un gel que favorece la digestión y el tránsito intestinal regular", dijo el Dr. Sethi.
En cuanto a las semillas de albahaca, el médico mencionó que "ayudan a reducir la hinchazón y son ricas en fibra, que es alimento para nuestra microbiota intestinal".
¿Cuánto consumir?
La recomendación del Dr. Sethi es remojar una cucharada de cada semilla para aprovechar sus beneficios.
"Todas las noches, remojo en agua una cucharada de semillas de chía y una cucharada de semillas de sabja (albahaca). Por la mañana, adquieren una textura gelatinosa rica en fibra, omega 3 y prebióticos", escribió.
"Este sencillo hábito ayuda a: Apoyar la regularidad intestinal Reducir la hinchazón Nutrir el microbioma intestinal de forma natural Sin suplementos sofisticados. Solo nutrición natural con respaldo científico", completó el médico.
El experto recomienda hacer esto de manera regular. "Pruébalo durante una semana; tu intestino te lo agradecerá", afirmó.
Beneficios de las semillas de chía
- Son ricas en antioxidantes
- Ayudan a retrasar el envejecimiento
- Son una fuente de fibra en la dieta
- Son una fuente de Omega 3
- Contienen fósforo, calcio y magnesio
- Contribuyen a la salud de los huesos
- Ayudan a reducir el colesterol y triglicéridos
- Contribuyen a la pérdida de peso
- Son buenas para la salud del corazón
- Son beneficiosas para el cerebro
- Ayudan a estabilizar el azúcar en sangre
Beneficios de las semillas de albahaca
- Ayudan a combatir el estrés oxidativo
- Ayudan a aliviar el estreñimiento
- Mejoran la digestión
- Ayudan a mantener niveles saludables de azúcar en sangre
- Contienen propiedades refrescantes
- Son una fuente vegetal de grasas omega-3
---------
Más noticias en Urgente24
Mantenerte hidratado podría ser el secreto contra el estrés: Descubre por qué
Proteínas: ¿Cuánto necesitas después de los 60 y qué alimentos comer?
El truco que casi nadie hace para evitar el cáncer y médicos sugieren
¿El jengibre es bueno para calmar el malestar estomacal?
Cómo descubrir (y apoyar) a un genio en plena era de inteligencia artificial