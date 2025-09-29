2 semillas para el intestino que un gastroenterólogo remoja cada noche y come en la mañana

En ese sentido dijo que una de sus secretos para tener una mejor salud intestinal está en las semillas de chía y las semillas de albahaca.

Lo que él hace es "remojar todas las noches" estos dos tipos de semillas y "consumir a la mañana siguiente para optimizar mi salud intestinal como gastroenterólogo", indicó.

Mejores semillas para la salud intestinal

Es posible que ya haya escuchado de los beneficios de las semillas de chía, pero podría sorprenderle lo que pueden hacer por su intestino.

"Absorben hasta 12 veces su peso en agua, formando un gel que favorece la digestión y el tránsito intestinal regular", dijo el Dr. Sethi.

En cuanto a las semillas de albahaca, el médico mencionó que "ayudan a reducir la hinchazón y son ricas en fibra, que es alimento para nuestra microbiota intestinal".

¿Cuánto consumir?

La recomendación del Dr. Sethi es remojar una cucharada de cada semilla para aprovechar sus beneficios.

"Todas las noches, remojo en agua una cucharada de semillas de chía y una cucharada de semillas de sabja (albahaca). Por la mañana, adquieren una textura gelatinosa rica en fibra, omega 3 y prebióticos", escribió.

"Este sencillo hábito ayuda a: Apoyar la regularidad intestinal Reducir la hinchazón Nutrir el microbioma intestinal de forma natural Sin suplementos sofisticados. Solo nutrición natural con respaldo científico", completó el médico.

El experto recomienda hacer esto de manera regular. "Pruébalo durante una semana; tu intestino te lo agradecerá", afirmó.

Beneficios de las semillas de chía

Son ricas en antioxidantes

Ayudan a retrasar el envejecimiento

Son una fuente de fibra en la dieta

Son una fuente de Omega 3

Contienen fósforo, calcio y magnesio

Contribuyen a la salud de los huesos

Ayudan a reducir el colesterol y triglicéridos

Contribuyen a la pérdida de peso

Son buenas para la salud del corazón

Son beneficiosas para el cerebro

Ayudan a estabilizar el azúcar en sangre

Beneficios de las semillas de albahaca

Ayudan a combatir el estrés oxidativo

Ayudan a aliviar el estreñimiento

Mejoran la digestión

Ayudan a mantener niveles saludables de azúcar en sangre

Contienen propiedades refrescantes

Son una fuente vegetal de grasas omega-3

