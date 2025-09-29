Expectativa en el peronismo: Kicillof busca la foto con Cristina y espera su respuesta

También pesa que ya pasaron más de 100 días desde que Cristina quedó detenida por la causa Vialidad y que el gobernador aún no la visitó en persona. En el entorno de la ex mandataria lo interpretan como un gesto que marca distancia.

El plan bonaerense y la campaña nacional

Recién llegado de Estados Unidos, Kicillof retomó su agenda en la provincia de Buenos Aires con recorridas en el conurbano junto a Jorge Taiana, Juan Grabois y Vanesa Siley, además del respaldo territorial de los intendentes. La estrategia es clara: actos austeros, cercanía con los vecinos y foco en blindar las bancas bonaerenses.

El oficialismo apuesta a repetir la fórmula que funcionó en los comicios provinciales y sumar, de ser posible, un gesto de unidad con Cristina Kirchner. Una foto juntos sería leída como un mensaje interno de cohesión y un desafío externo frente a Javier Milei.

Por ahora, la definición está en suspenso. Kicillof avanza con su propio armado bajo el paraguas del Movimiento Derecho al Futuro, mientras en el kirchnerismo miran con cautela su proyección presidencial hacia 2027.

