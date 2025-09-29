Mala señal para Javier Milei: Volvió a desplomarse la confianza en el Gobierno

En la cuenta regresiva a las elecciones de octubre, Javier Milei recibió una señal que enciende todas las alarmas: el índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por Universidad Di Tella, fue de 1,94 en septiembre: cayó 8,2% respecto a agosto y 10% interanual. Se trata del nivel más bajo desde que está en la Presidencia.