En la cuenta regresiva a las elecciones de octubre, Javier Milei recibió una señal que enciende todas las alarmas: el índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por Universidad Di Tella, fue de 1,94 en septiembre: cayó 8,2% respecto a agosto y 10% interanual. Se trata del nivel más bajo desde que está en la Presidencia.
VALOR MÁS BAJO
Mala señal para Javier Milei: Volvió a desplomarse la confianza en el Gobierno
El índice de Confianza en el Gobierno (Universidad Di Tella), cayó 8,2% respecto a agosto y se ubica en el nivel más bajo desde que Javier Milei es Presidente.
Respecto del mes anterior, la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes: la Honestidad de los funcionarios (2,44 puntos, -3,7%); la Capacidad para resolver los problemas del país (2,38 puntos, -3,1%); la Eficiencia en la administración del gasto público (1,87 puntos, -11,2%); la Evaluación general del gobierno (1,57 puntos, -11,5%); y por último, la Preocupación por el interés general (1,47 puntos, -15,1%)
Desde la Universidad Di Tella destacaron que la encuesta del ICG de septiembre es la primera en llevarse a cabo luego de la difusión del presunto caso de corrupción en ANDIS y se realizó mayormente luego de la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado.
"Se trata del segundo descenso consecutivo importante del ICG y, aunque algo menor que el del mes de agosto (-13,6%), implica una caída bimestral de gran magnitud (llevando al Índice de 2,45 en julio a 1,94 en septiembre). Así, la confianza en la gestión de Javier Milei registra su valor mínimo, y por primera vez cae por debajo de los 2 puntos", apuntaron en el informe.
